في مشهد يُعيد رسم ملامح الحياة اليومية في اليابان، كشف استطلاع حديث أن واحدًا من كل أربعة رجال بات يحمل مظلة تحت شمس الصيف الحارقة. فمع تزايد الوعي بمخاطر ضربات الشمس، لم تعد المظلات حكرًا على النساء، بل أصبحت رمزًا جديدًا للعناية بالصحة والوعي البيئي في مواجهة حرارة الصيف المتطرفة.

الحماية من أشعة الشمس

وجد استطلاع حديث في اليابان أن 47.4% من المستجيبين ”يستخدمون مظلة“. وعلى الرغم من أنها أكثر شعبية بين النساء، حيث بلغت 25.1%، إلا أن واحدًا من كل أربعة رجال أيضًا ذكر أنه يستخدم المظلات. وشكل الشباب النسبة الأعلى من المستخدمين، حيث يستخدم ما يقرب من 60% من الأشخاص في العشرينات من العمر مظلة، مقارنة بأقل من 40% من الأشخاص في الستينات من العمر. أجرى الاستطلاع شركة الأبحاث كروس ماركتينغ، واستهدف 1100 شخص تتراوح أعمارهم بين 20 و69 عامًا.

عندما سُئل المستجيبون الذين يستخدمون المظلة عن الغرض الرئيسي، قالت 73.6% من النساء إنها للحماية من الأشعة فوق البنفسجية. من ناحية أخرى، ذكر 60.1% من الرجال أنها للحماية من الحرارة.

بينما كانت تُعتبر في الأصل عنصرًا أنيقًا للحماية من حروق الشمس، أصبحت المظلات الآن أكثر قبولًا بين الرجال كوسيلة لمنع ضربة الحر.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)