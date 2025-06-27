Selon une étude récente, au Japon, un homme sur quatre utilise des ombrelles. Alors que les étés deviennent de plus en plus chauds, ces objets du quotidien semblent être un bon moyen pour se prémunir des coups de chaleur.

Selon une étude récente, au Japon, 47,4 % des personnes interrogées utilisent une ombrelle. Si cet objet rencontre nettement plus de succès auprès des femmes, un homme sur quatre (25,1 %), a également confié en utiliser une. Les jeunes dans la vingtaine arrivent largement en tête, avec près de 60 %, contre moins de 40 % chez les sexagénaires. Cette étude a été menée par le cabinet d’études de marché Cross Marketing, auprès de 1 100 personnes âgées entre 20 et 69 ans.

Interrogés sur la raison principale pour laquelle ils utilisent une ombrelle, 73,6 % (hommes et femmes confondus) ont répondu que c’était un bon moyen de se protéger des UV. Par ailleurs, 60,1 % des hommes ont indiqué que cela leur permettait de se protéger de la chaleur.

(Photo de titre : Pixta)