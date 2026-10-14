Tokio, 13 de octubre (Jiji Press)—El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) anunció el día 13 que detuvo bajo la “sospecha de espionaje” a un periodista japonés de la delegación de Yuzhno-Sajalinsk del diario Hokkaidō Shimbun, en la provincia de Sajalín, en el Extremo Oriente ruso. El organismo sostiene que el informador recopilaba datos sobre soldados movilizados, entre otros asuntos, siguiendo instrucciones de los servicios de inteligencia de Japón. El detenido fue trasladado a Moscú y, según la agencia de noticias Interfax, un tribunal decretó dos meses de prisión preventiva.

De acuerdo con el FSB, el periodista recabó y almacenó información relativa al número de soldados movilizados y voluntarios enviados a la invasión de Ucrania desde las islas Kuriles (los Territorios del Norte y las islas Kuriles). Su detención se produjo en la provincia de Sajalín cuando tenía previsto salir de Rusia. El cargo de espionaje constituye un delito grave que, de ser declarado culpable, puede acarrear una pena de hasta 20 años de prisión.

El FSB difundió un vídeo del momento del arresto en el que se observa a los agentes esposar al reportero e inspeccionar sus pertenencias en una habitación de hotel donde, al parecer, se alojaba. Asimismo, la delegación de Hokkaidō Shimbun en Yuzhno-Sajalinsk también parece haber sido objeto de un registro policial.

En relación con el arresto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia manifestó: “Es lamentable el intento de Japón de utilizar a sus corresponsales para recabar información con el propósito de perjudicar la seguridad de Rusia”, y reclamó el abandono de las “medidas hostiles” contra el país. El Gobierno de Japón, por su parte, solicitó a través de los canales diplomáticos la confirmación de los hechos a las autoridades rusas y la aplicación de un procedimiento justo y equitativo.

Según el sitio web de Hokkaidō Shimbun, el rotativo cuenta con corresponsalías en Rusia en Moscú y Yuzhno-Sajalinsk. La empresa editora de dicho diario comentó el día 14: “Tenemos constancia de la información, pero estamos verificando los detalles. Nuestra máxima prioridad es garantizar la seguridad del periodista y estamos actuando en consecuencia”.

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