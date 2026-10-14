俄羅斯聯邦安全局（FSB）13日宣布，以涉嫌從事間諜活動為由，拘留一名任職於《北海道新聞》俄羅斯遠東薩哈林州南薩哈林斯克支局的日本籍男性記者。俄方聲稱，這名記者依照日本情報機關的指示，蒐集俄羅斯動員兵等相關情報。

這名記者已被移送至莫斯科。據俄羅斯國際傳真社報導，法院已裁定將其羈押兩個月。

根據俄羅斯聯邦安全局說法，這名記者涉嫌蒐集及保存從庫里爾群島（包括日本所稱的北方領土及千島列島）出征參與俄羅斯入侵烏克蘭戰爭的動員兵及志願兵人數等資訊。

俄方表示，這名記者原本計畫離開俄羅斯，但在出境前於薩哈林州遭到拘留。間諜罪在俄羅斯屬於重罪，若遭判決有罪，最重可能面臨20年徒刑。

俄羅斯聯邦安全局也公開拘留記者時的影片。畫面顯示，調查人員在疑似飯店客房的房間內，替記者戴上手銬，並檢查其隨身物品。

《北海道新聞》位於南薩哈林斯克的支局似乎也遭到搜索。

俄羅斯外交部針對記者遭拘留一事表示：「日本試圖利用本國派駐海外的記者，蒐集旨在損害俄羅斯安全保障的情報，令人遺憾。」

俄方並要求日本放棄對俄羅斯採取「敵對措施」。

日本政府則透過外交管道，向俄方要求確認事實，並確保相關程序公平公正。

根據《北海道新聞》官方網站，該報在俄羅斯設有莫斯科及南薩哈林斯克兩個支局。

北海道新聞社14日發表聲明表示：「我們已掌握相關資訊，但詳細情況仍在確認中。目前正以確保記者安全為最優先事項，採取必要應對措施。」

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