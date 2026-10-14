Токио, 14 октября (Jiji Press) – Федеральная служба безопасности (ФСБ) России 13 октября сообщила о задержании по подозрению в шпионаже японского журналиста, работающего в корпункте газеты «Хоккайдо симбун» в Южно-Сахалинске, в Сахалинской области на Дальнем Востоке России. Газета издается в самой северной префектуре Японии — Хоккайдо. По утверждению ФСБ, корреспондент по заданию одной из японских спецслужб собирал сведения о мобилизованных и других военнослужащих. Журналист был доставлен в Москву, где, по данным агентства «Интерфакс», суд заключил его под стражу на два месяца.

По данным ФСБ, корреспондент собирал и хранил сведения о численности мобилизованных и добровольцев, отправившихся участвовать во вторжении России в Украину с островов, которые российская сторона называет Курильскими. Речь идет о Северных территориях — четырех островах, которые Япония считает своей территорией и которые находятся под контролем России, — и островах Тисима. Журналиста задержали в Сахалинской области, когда он готовился покинуть Россию. Шпионаж является серьезным преступлением: в случае признания виновным журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.

ФСБ опубликовала видеозапись задержания. На кадрах видно, как оперативники в номере гостиницы, где, предположительно, остановился журналист, надевают на него наручники и досматривают его вещи. Судя по всему, обыск прошел и в корпункте «Хоккайдо симбун» в Южно-Сахалинске.

В связи с задержанием журналиста МИД России выразил сожаление по поводу «попыток Японии использовать своих корреспондентов для сбора информации с целью нанесения ущерба безопасности России». Ведомство призвало японскую сторону отказаться от «враждебных мер» в отношении России. Правительство Японии по дипломатическим каналам обратилось к российской стороне с просьбой прояснить обстоятельства дела и обеспечить справедливое и беспристрастное разбирательство.

Согласно сайту «Хоккайдо симбун», в России у газеты есть корпункты в Москве и Южно-Сахалинске. «Мы осведомлены о ситуации, но подробности пока уточняем. Обеспечение безопасности журналиста является для нас первоочередной задачей», — говорится в комментарии компании «Хоккайдо симбун» от 14 октября.

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