Kioto, 14 de octubre (Jiji Press)—Nintendo Co. inaugurará en noviembre su primer restaurante, Super Family Restaurant, en el Museo Nintendo ubicado en Uji, en la prefectura de Kioto (oeste de Japón).

El gigante japonés de los videojuegos ofreció el martes a los medios de comunicación un pase previo del restaurante, donde exhibió platos inspirados en series de Nintendo como Super Mario Bros.

El local dispone de 80 plazas. Entre las opciones del menú figura una bandeja grande para tres o cuatro comensales que incluye cerdo asado, filetes de carne picada y otros alimentos dispuestos para evocar un recorrido por las distintas fases de los videojuegos.

El restaurante también servirá pasta de color rojo y verde, inspirada en los colores distintivos de Mario y Luigi, los protagonistas de la saga Super Mario.

Asimismo, en el interior del establecimiento se ha instalado una estatua de Link, el protagonista de la serie The Legend of Zelda.

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