新闻 任天堂博物馆首家餐厅11月开业，可品尝《超级马力欧兄弟》主题美食 新闻 公开日: 2026. 10. 14 任天堂13日向媒体公开了将于11月在京都府宇治市“任天堂博物馆”开业的首家餐厅——“超级家庭餐厅”（Super Family Restaurant）。餐厅将提供以《超级马力欧兄弟》等游戏的世界观为灵感设计的特色美食。 [Copyright The Jiji Press, Ltd.] 时事社新闻 相关文章 金缮：与破碎和解，创造新生之美 ——访漆艺修复师 末崎广树文化 | 2026. 10. 28 购买低价部位，实惠享用牛肉深度报道 | 2026. 10. 28 食品涨价，日本人在外就餐次数减少日本生活 | 2026. 10. 27 日本银行加息为各代人带来的利弊深度报道 | 2026. 10. 26 日本调整外国人居留政策：严格入境审查，筛选式接纳深度报道 | 2026. 10. 26 日本的总生育率为何“西高东低”？深度报道 | 2026. 10. 25 BLUE BREW COFFEE ROASTER：跨越碧海、飘进老街的咖啡香，将人与城市紧密相连旅行 | 2026. 10. 24 松茸：日本秋日里的美食之王，身价高昂的顶流食材日本生活 | 2026. 10. 23