任天堂13日向媒体公开了将于11月在京都府宇治市“任天堂博物馆”开业的首家餐厅——“超级家庭餐厅”（Super Family Restaurant）。餐厅将提供以《超级马力欧兄弟》等游戏的世界观为灵感设计的特色美食。

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