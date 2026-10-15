新聞 任天堂博物館首家餐廳11月開幕：以瑪利歐遊戲世界打造特色料理 新聞 發佈: 2026. 10. 15 任天堂13日向媒體公開將於下個月在京都府宇治市「任天堂博物館」（Nintendo Museum）開幕的首家餐廳「Super Family Restaurant」。 餐廳以《超級瑪利歐兄弟》等任天堂經典遊戲的世界觀為主題，讓遊客能夠品嚐融入遊戲元素的特色料理。 餐廳內設置《薩爾達傳說》主角林克的雕像。13日攝於京都府宇治市 以任天堂遊戲世界為主題設計的大盤料理「大口吃島」（ぱくぱくアイランド）。13日攝於京都府宇治市 [Copyright The Jiji Press, Ltd.] 京都府 任天堂 時事通信新聞 瑪利歐 相關文章 「東京電玩展」30年的軌跡：反映時代並持續進化的盛會文化 | 2026. 10. 16 「超級瑪利歐」電影最新力作現正熱映中！3分鐘帶你一起回顧瑪利歐的歷史文化 | 2026. 05. 12 從任天堂、小島秀夫到《8號出口》，日製電玩的現今定位以及世界重新評價的獨特性與存在感洞察 | 2026. 02. 25 Fami通統計最暢銷軟體為《瑪利歐賽車世界》：Nintendo Switch 2發售成為原動力洞察 | 2026. 02. 07 訪日外籍客首度突破4000萬人：消費額達9.5兆日圓，12月受「台灣有事」發言影響中國遊客急減洞察 | 2026. 01. 27 京都府洞察 | 2025. 12. 19 小島秀夫：拓展遊戲世界、行向未經之境的革新者洞察 | 2025. 11. 20 【大阪：肥後橋】顛覆拉麵概念的藝術傑作「雞soba 座銀」文化 | 2025. 10. 30