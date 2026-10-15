任天堂13日向媒體公開將於下個月在京都府宇治市「任天堂博物館」（Nintendo Museum）開幕的首家餐廳「Super Family Restaurant」。

餐廳以《超級瑪利歐兄弟》等任天堂經典遊戲的世界觀為主題，讓遊客能夠品嚐融入遊戲元素的特色料理。

餐廳內設置《薩爾達傳說》主角林克的雕像。13日攝於京都府宇治市
餐廳內設置《薩爾達傳說》主角林克的雕像。13日攝於京都府宇治市
以任天堂遊戲世界為主題設計的大盤料理「ぱくぱくアイランド」（大口吃島）。13日攝於京都府宇治市
以任天堂遊戲世界為主題設計的大盤料理「大口吃島」（ぱくぱくアイランド）。13日攝於京都府宇治市

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