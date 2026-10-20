Tokio, 20 de octubre (Jiji Press)—La emperatriz emérita de Japón, Michiko, cumplió 92 años este martes. Aunque ha perdido fuerza física debido a su avanzada edad, se cansa con más facilidad que antes y sus paseos son cada vez más cortos, su estado de salud se mantiene en general estable. La emperatriz emérita lleva una vida tranquila y apacible junto a su esposo, el emperador emérito Akihito.

Aunque sus apariciones públicas son cada vez menos frecuentes, en enero de este año asistió junto al emperador emérito al tradicional saludo de Año Nuevo y en mayo pasó unos días de descanso en la Villa Imperial de Hayama, donde conversó con algunas de las personas que encontró durante sus paseos. También tenía previsto asistir al torneo de sumo de mayo en el estadio Ryōgoku Kokugikan de Tokio, pero la visita se canceló al observarse en ella ligeros signos de cansancio. Asimismo, se suspendieron sus estancias veraniegas en la Villa Imperial de Nasu y en Karuizawa (prefectura de Nagano) para evitar el desgaste físico que podría ocasionarle el calor.

Según personas de su entorno, en su residencia imperial Sentō sigue de cerca la actualidad a través de los periódicos y los informativos de televisión, y se preocupa por los afectados por desastres naturales como el terremoto de Kumamoto de julio y las lluvias torrenciales registradas en distintas regiones del país.

La emperatriz emérita sigue recibiendo cartas y libros de personas con las que ha mantenido vínculos a lo largo de los años. Esta primavera, antiguos conocidos del mundo de la música ofrecieron una actuación en la residencia imperial Sentō. Aunque dedica menos tiempo al piano que antes debido a los efectos del tratamiento posterior a la operación de cáncer de mama a la que se sometió en 2019, algunas noches todavía toca durante unos minutos.

Para prevenir la pérdida de masa muscular, pasea junto al emperador emérito por el interior y los jardines de la residencia imperial Sentō, así como por los Terrenos Imperiales de Akasaka, y realiza ejercicios suaves. Durante el día, ambos ven programas de televisión sobre naturaleza, historia y vida cotidiana de Japón y otros países. Por las noches, disfrutan de programas musicales y competiciones deportivas internacionales, entre otros contenidos. Sus niveles de BNP, un indicador utilizado para diagnosticar la insuficiencia cardíaca, continúan por encima de lo normal, y sigue presentando algo de fiebre por las tardes. Según las informaciones disponibles, no padece secuelas de la fractura de fémur que sufrió hace dos años.

A finales del año pasado, la emperatriz emérita recibió una pieza de seda elaborada con capullos de gusanos de seda criados por alumnos del instituto prefectural Tsubata, en Ishikawa. Los estudiantes habían dedicado diez años a recuperar la sericicultura, inspirados por la cría de gusanos de seda que Michiko practicaba en el Palacio Imperial durante su etapa como emperatriz. Al conocer la iniciativa, se mostró sorprendida de que su labor hubiera inspirado, de una forma tan inesperada, a una nueva generación y expresó su admiración por la dedicación y perseverancia de los estudiantes.

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