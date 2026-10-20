日本上皇后美智子20日迎來92歲生日。隨著年事漸高，她的體力逐漸下降，比起過去更容易感到疲倦，散步時行走的距離也逐漸縮短。不過，整體健康狀況並無重大變化，目前與同為92歲的上皇明仁過著平靜安穩的生活。

雖然美智子近年公開露面的機會減少，但今年1月仍與明仁一同出席新年一般參賀活動，5月則前往神奈川縣葉山御用邸休養，並在散步時與巧遇的民眾交流。

另一方面，原定前往東京兩國國技館觀賞大相撲5月賽事的行程，因美智子略顯疲憊而取消。考量夏季高溫可能對身體造成負擔，原定前往栃木縣那須御用邸及長野縣輕井澤町避暑休養的計畫也未能成行。

根據身邊隨從表示，美智子平時在位於東京都港區的仙洞御所，透過報紙及電視新聞關注社會動態，並掛念今年7月熊本地震及日本各地豪雨等天然災害的受災民眾。

過去與美智子有所交流的人士，如今仍不時寄送書信及書籍。今年春天，她也在仙洞御所欣賞相識多年的音樂友人演奏。

美智子過去喜愛彈奏鋼琴，但受到2019年乳癌手術後續治療的影響，彈琴時間已較以往減少，偶爾仍會在夜間短暫彈奏。

為了避免肌力衰退，美智子會與明仁一同在仙洞御所室內、庭園及赤坂御用地散步，並進行輕度運動。

兩人白天經常觀看介紹日本國內外自然景觀、歷史及民眾生活的電視節目，晚間則欣賞音樂節目或國際體育賽事。

健康方面，美智子作為心臟衰竭診斷指標的B型利鈉胜肽（BNP）數值仍高於正常範圍，下午體溫略微升高的症狀也持續存在。不過，兩年前大腿骨骨折所造成的影響目前已不復見。

2025年底，石川縣立津幡高中學生以自行飼養的蠶所產蠶繭製成的絲織品，送到了美智子手中。

這群學生受到美智子擔任皇后期間，在皇居從事養蠶活動的啟發，歷經10年努力，成功恢復養蠶活動。

據了解，美智子得知此事後，對自己過去從事的養蠶活動竟以意想不到的方式傳承下去感到驚訝，也對學生們長年投入的熱忱與努力深表讚賞。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]