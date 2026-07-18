Teteras de hierro y coladores de té: la belleza propia de la artesanía de Iwate

Utensilios de cocina japoneses que comprar en Kappabashi

Las teteras de hierro son un artículo que se vende mucho en Kappabashi a pesar de que puede causar sobrepeso en el equipaje. Además, descubrimos el porqué del éxito de ciertos coladores de té.

Comprando Nambu tekki por el nombre

A diferencia de las teteras de acero inoxidable o de las esmaltadas, las de hierro tienen la desventaja de ser pesadas, susceptibles al óxido y caras. Con todo, prevalece su encanto. Las teteras de hierro que más gustan a la clientela de Iidaya son las de Nambu (Nambu tekki), una artesanía que da fama a la prefectura de Iwate.

Según se cree, la artesanía de hierro de Nambu tiene sus orígenes en el período Edo (1603-1868), época en la que floreció la cultura de la ceremonia del té. Fue entonces cuando el señor del dominio de Morioka, también conocido como dominio de Nambu, invitó a un artesano de Kioto especializado en la fabricación de calderos para la ceremonia del té y le pidió que le hiciera uno. Con la llegada del siglo XVIII, se puso de moda el sencha —té verde en hoja—, lo que se tradujo en la fabricación de teteras con boquilla.

La elaboración de una de estas teteras se compone de entre 50 y 70 pasos, de los cuales la mayoría recae en manos de los artesanos; además, su pátina va desarrollándose con el uso. Así pues, destacan por estar hechas para durar más de una vida: pasan de padres a hijos y, posteriormente, a nietos.

Al hervir el agua del grifo en una tetera de hierro, el interior de esta absorbe el calcio y otros minerales presentes en el líquido, de ahí que se crea que el agua hervida se vuelve más suave y, por consiguiente, mejora el sabor del té. Por otra parte, existen personas que se preocupan por la ingesta de hierro, dado que hay ciertas trazas de este elemento disueltas en la bebida.



La sección de teteras de hierro. Aparentemente, la clientela procedente de otros países suele comprar modelos bastante grandes.

Al parecer, los turistas foráneos que compran teteras de hierro no siempre lo hacen con el objetivo de hervir agua en ellas. Según cuenta Iida Yūta, sexta generación de la familia al frente del establecimiento, son muchas las personas de otros países que van a comprar teteras de hierro de Nambu y preguntan por ellas por su nombre; tal vez les llamen la atención por su diseño moderno y refinado, a la par que tradicional. Por lo visto, poco les importa el peso, pues quieren decorar la casa con un objeto que transmite solemnidad sin dejar de resultar atractivo.



El diseño de la parte exterior, un patrón denominado arare, es un recurso tradicional que sirve para aumentar la superficie y retener mejor el calor.

Aunque el aspecto haya sido el principal reclamo, no cabe duda de que a día de hoy el matcha tiene un éxito sin precedentes fuera de Japón. En este contexto, quién sabe si no veremos a más extranjeros decididos a dominar la auténtica ceremonia del té usando una tetera de hierro.

La repercusión del auge del matcha

“Esto se vende muchísimo; sin duda, por el auge del matcha”, dice Iida mientras señala un colador de té. Concretamente, los de malla 40 son los más demandados.



Colador de té de malla 40. Es de acero inoxidable y lo fabrican en Tsubame Sanjō (Niigata).

Cuando se habla de la malla, se hace referencia al número de aberturas por pulgada (25,4 milímetros). Consecuentemente, cuantas más aberturas tenga un colador, más fino será. Así pues, el de malla 40 es el mejor para colar el matcha; en otras palabras, se usa a modo de tamiz.

Ya sean las teteras de hierro o los coladores de té, el interés que despiertan entre los turistas de otros países nos permite verlos desde una perspectiva inesperada en Japón.



Tanto si es para hacer té como para preparar algún dulce, el colador permite obtener un polvo fino. (Adobe Stock)



Las aberturas de un colador de malla 40, enlazadas a la perfección.

Los diez utensilios de cocina japoneses que más se venden entre los turistas extranjeros

Imágenes: Nomura Kazuyuki (excepto las imágenes que tienen los créditos especificados)

Imagen del encabezado: Una tetera de hierro de Nambu.

(Traducción al español del original en japonés)