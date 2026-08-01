Sartenes: pesan mucho, pero “duran cien años”

Utensilios de cocina japoneses que comprar en Kappabashi

En Kappabashi encontramos un modelo de sartén que desafía las convenciones de la industria culinaria y encarna el verdadero espíritu de los productos hechos en Japón.

Cinco años de trabajo con una empresa de Tsubame Sanjō

En todas las casas hay, como mínimo, una sartén. Las más comunes están hechas de aluminio y llevan una capa de teflón; su éxito reside en que son antiadherentes y, por ello, tanto cocinar en ellas como limpiarlas resulta sencillo. Con el paso de los años, el revestimiento acaba sufriendo daños e incluso cayéndose; no obstante, como se venden muchos modelos a precios asequibles, se puede comprar una nueva sin contemplaciones.

Aun así, Iida Yūta, sexta generación de la familia al frente de Iidaya, quería fabricar una sartén que pudiera pasar de padres a hijos y sirviera durante cien años. Para que durara, debía tener un grosor de tres milímetros, ser de acero inoxidable y antiadherente y hacerse a partir de una sola pieza, lo que evitaría que se rompiera con facilidad. Aunque buscó un fabricante que lo ayudara a materializar su propuesta, no encontró ninguno dispuesto a ello. Aducían que al público general no le gustaría y que una sartén así haría desaparecer la demanda de los productos de reemplazo.



Iida conversando en la sala que utiliza para probar distintos utensilios de cocina. No cejó en el empeño de encontrar un fabricante dispuesto a colaborar con él.

Fujinos, la primera empresa del mundo en fabricar una olla electromagnética compatible con cocinas de inducción de 200 voltios, sí accedió a su petición. Esta firma es originaria de Tsubame Sanjō, una zona de la prefectura de Niigata famosa por el procesamiento de metales. Tras varios intentos fallidos, dieron con un procedimiento que no se había utilizado en ningún lugar del mundo: aplicar una gran cantidad de marcas radiales de martillo muy finas. La fase de diseño duró dos años; la de desarrollo, tres. Y así fue como en 2017 nació por fin la sartén con la que tanto había soñado Iida. La llamaron Ever Grill (Parrilla Eterna), en alusión a su deseo de que fuera pasando de generación en generación.



Una empleada de Iidaya posa en la sección de sartenes. Con las manos sujeta una Ever Grill, en este caso, de acero inoxidable.

Las marcas finas de martillo dificultan que la comida se pegue, incluso cuando se trata de un filete. El calor se transmite lentamente, de ahí que el jugo de la carne no se salga, lo que, a su vez, permite que esta quede crujiente por fuera y jugosa por dentro. La Ever Grill salió en televisión en 2019. Eso, sumado a la recepción del Good Design Award (Premio al Buen Diseño), la convirtió en un artículo tan exitoso que la producción no daba abasto.

La Ever Grill está disponible también en hierro nitrurado. Este modelo es un poco más pesado que el de acero inoxidable y, aunque cuesta más, se vende mejor. “El hierro permite que el aceite se distribuya mejor sobre la superficie, de ahí que contribuya a la creación de una película aceitosa”, explica Iida. Quizás esto sea lo que buscan las personas conscientes de los beneficios que aporta una sartén de hierro.



Una Ever Grill de hierro nitrurado.



Las sartenes las amartilla un maestro artesano, de ahí que solo se puedan hacer varias unidades al día.

Sartenes de titanio, la elección de quienes quieren menos peso

La Ever Grill no está pensada para quienes aborrecen las sartenes pesadas. “En los países y territorios sinófonos es muy común agitar las sartenes cuando se cocina, de ahí que la gente prefiera los modelos más ligeros”, señala Iida. Así pues, entre los turistas procedentes de China y Taiwán se vende mucho una sartén de titanio puro que también se fabrica en Tsubame Sanjō. Con un grosor de 1,2 milímetros y un diámetro de 26 centímetros, cuesta creer que tan solo pese 560 gramos. Las sartenes se utilizan prácticamente a diario, por lo que vale la pena tomarse el tiempo de elegir las que mejor se adapten a las necesidades de cada uno.



Sartén de titanio puro y mango de madera, ideal para preparar salteados. Es ligera como una pluma.

Los diez utensilios de cocina japoneses que más se venden entre los turistas extranjeros

Imágenes: Nomura Kazuyuki (excepto las imágenes que tienen los créditos especificados)

Imagen del encabezado: Sartenes Ever Grill de acero inoxidable y de hierro nitrurado (imagen de la redacción de nippon.com).

(Traducción al español del original en japonés.)