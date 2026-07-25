Ollas de barro y cazos de aluminio con mango de madera: modelos adaptados a distintas necesidades culinarias

Utensilios de cocina japoneses que comprar en Kappabashi

Muchos turistas de otros países que compran ollas y cazos en Kappabashi a pesar de que se pueden encontrar en otras partes del mundo. En este artículo descubrimos la razón.

Retención prolongada del calor

“Me enseñan fotos donde sale alguna olla y me dicen que quieren comprar una parecida. La comida que les sirvieron en ella debe de haberles parecido riquísima”, cuenta Iida Yūta, sexta generación de la familia al frente de Iidaya. A juzgar por sus palabras, las instantáneas que le muestran los turistas procedentes de otros países suelen captar alguna cena durante su estancia en Japón y las ollas a las que se refieren son de barro, llamadas donabe en japonés; por lo general, estas suelen ser aptas para fuego directo, aunque también se venden modelos compatibles con las cocinas de inducción.



Las ollas que más se venden son para una o dos personas. Una vez cocinado el plato, se puede servir directamente en el mismo recipiente. (Pixta)

Son muy conocidas las cerámicas de Banko e Iga y la de Shigaraki, originarias de las prefecturas de Mie y Shiga, respectivamente. En las ollas de barro los ingredientes se calientan lentamente y se cocinan con mimo. Además, destacan por su capacidad excepcional para retener el calor, de ahí que se mantengan calientes mucho tiempo después de haberlas retirado del fuego. Por si esto fuera poco, le dan un toque elegante a la mesa.



Las finas grietas de la capa esmaltada de la superficie se tiñen con tinta china para resaltar el diseño.

En caso de que queramos cocer arroz, en Iidaya nos recomiendan una olla especial cuyas paredes son más gruesas que las de los modelos convencionales de barro. En las ollas de barro la temperatura aumenta lentamente; sin embargo, tras entrar en ebullición, retienen el calor de manera prolongada, de ahí que necesiten poco tiempo de cocción. “Veinte minutos es lo único que hace falta: diez para cocer el arroz y otros tantos para que repose. En resumen, es un método rápido y, obviamente, el arroz cocido en una olla de barro está delicioso”, afirma Iida.



Olla de barro para cocer arroz. Tiene forma redonda para aumentar la convección y viene con una tapa interior.

Cazos multiusos para el día a día

Los cazos de aluminio yukihiranabe tienen un pico vertedor y un mango de madera. Las cacerolas y las cazuelas de otros países suelen ser de ángulo recto respecto a una base plana; sin embargo, los cazos yukihiranabe tienen una base redonda que se extiende hacia arriba y, por lo tanto, presentan unas paredes ensanchadas. Esto facilita la convección y la evaporación del agua, de ahí que resulten un utensilio de cocina indispensable. Por otra parte, se los identifica fácilmente por sus motivos característicos, llamados tsuchime, que se consiguen dando golpes con un martillo. “Amartillar el metal hace que este se refuerce, de ahí que se vuelva más resistente. Además, las irregularidades aumentan la superficie de contacto y la conductividad térmica”, señala Iida.



Cazo de acero inoxidable con mango de madera (yukihiranabe). Se fabrica en Tsubame Sanjō, zona de la prefectura de Niigata famosa por el procesamiento de metales.

Los cazos yukihiranabe de aluminio o cobre, cuya conductividad térmica es alta, acortan los tiempos a la hora de cocinar. Los de acero inoxidable, que son fáciles de mantener, también gustan mucho a la clientela. Sirven para cocer verduras, hacer ramen, preparar sopa de miso… En definitiva, podría decirse que es uno de los cazos de mayor uso en las cocinas japonesas.

Los diez utensilios de cocina japoneses que más se venden entre los turistas extranjeros

Imágenes: Nomura Kazuyuki (excepto las imágenes que tienen los créditos especificados)

Imagen del encabezado: Una olla de barro y un cazo de aluminio con mango de madera (yukihiranabe). Este último destaca, además, por sus motivos característicos, hechos a martillazos.

(Traducción al español del original en japonés)