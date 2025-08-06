Huit décennies ont passé depuis les bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki du 6 et 9 août 1945, et le nombre de survivants irradiés, les hibakusha, est désormais inférieur à 100 000.

80 ans depuis la tragédie

Selon les données du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, il y avait 99 130 irradiés de la bombe, ou hibakusha, à la date du 31 mars 2025. Depuis que le certificat de « survivant de la bombe » a été délivré pour la première fois en 1957, le ministère a annoncé le nombre de ces personnes encore en vie à la fin du mois de mars de chaque année.

Le nombre le plus élevé de hibakusha officiellement reconnu avait été de 372 264 en 1981, avant de tomber sous la barre des 200 000 en 2014, puis de 100 000 cette année 2025. L’âge moyen de ces personnes est de 86,13 ans.

Ce mois d’août marque les 80 ans depuis les bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki, et à mesure que les survivants de cette tragédie décèdent, les inquiétudes sont vives quant à la nécessité de trouver des personnes capables de transmettre leurs expériences vécues aux générations suivantes.

Source utilisée dans le graphique

(Photo de titre : les vestiges du Hall de la promotion industrielle de Hiroshima, désormais connu comme le Dôme de la bombe atomique, en septembre 1945. AFP/Jiji)