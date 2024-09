Le château de Sunpu, et ses fondations les plus grandes du Japon

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Le château de Sunpu a été bâti par Tokugawa Ieyasu pour lui servir de résidence privée. Il ne reste rien des structures de l’époque, mais des fouilles récentes ont révélé que les fondations du donjon sont les plus grandes du Japon.

Château de Sunpu (préfecture de Shizuoka)

Construction : 1585

1585 Premier seigneur : Tokugawa Ieyasu

Tokugawa Ieyasu À voir : porte d’entrée est, tour de guet de Tatsumi, tour de guet de Hitsujisaru (reconstructions), fondations du donjon (fouilles en cours)

porte d’entrée est, tour de guet de Tatsumi, tour de guet de Hitsujisaru (reconstructions), fondations du donjon (fouilles en cours) Tarif : 360 yens (adultes)

360 yens (adultes) Adresse : 1-1 Sunpujo kôen, Aoi-ku, Shizuoka-shi

1-1 Sunpujo kôen, Aoi-ku, Shizuoka-shi Site Internet : https://sumpu-castlepark.com/en/

Les vestiges du plus vaste donjon du Japon

Le château de Sunpu est édifié en 1585 par Tokugawa Ieyasu sur les ruines du palais du clan Imagawa afin de lui servir de résidence, et il reste son chef-lieu jusqu’à son départ pour Edo en 1603 en tant que shôgun. Après avoir cédé le pouvoir à son fils Hidetada en 1605, il retourne à Sunpu et s’affaire à l’expansion de l’édifice, la mise en place de la ville-château et la maîtrise des crues du fleuve Abe. La construction du palais du Honmaru est terminée en 1608, et celle du donjon en 1610. Après le décès de Ieyasu six ans plus tard, Sunpu devient la résidence de Tadanaga, le frère cadet du troisième shôgun, Iemitsu, mais celui-ci se trouve contraint de se suicider par seppuku à la suite de divers problèmes.

Le château de Sunpu se retrouve alors sans seigneur, géré par des administrateurs nommés par le shogunat, mais le donjon et la plupart des structures sont détruits dans un incendie en 1635. Des tourelles et une porte sont reconstruits, mais à plus petite échelle que l’original.

Après la Seconde Guerre mondiale, le château de Sunpu devient la propriété de la municipalité de Shizuoka qui en fait un parc. Des fouilles des fondations du donjon sont lancées en 2016 et révèlent que celui-ci mesurait 68 mètres vers l’ouest sur 61 mètres vers le nord, faisant de lui le plus grand du Japon.



Les fouilles en cours aux fondations du château de Sunpu (Pixta)

(Photo de titre : la porte d’entrée est du château de Sunpu. Pixta)