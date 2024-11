Le site de Yoshinogari, un groupe de villages fortifiés de l’époque Yayoi

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Le site de Yoshinogari est l’un des plus grands vestiges connus au Japon de villages fortifiés de la période Yayoi (-300 avant J.-C, 250 après J.-C). Ces structures sont les ancêtres des châteaux, avec des fossés, des remblais et des palissades.

Site de Yoshinogari (préfecture de Saga)

Construction : entre le I e et III e siècle

entre le I et III siècle À voir : tour de guet, habitations en fosse, greniers sur pilotis

tour de guet, habitations en fosse, greniers sur pilotis Tarif : 460 yens

460 yens Adresse : 1843, Tade, Yoshinogari-chô, Saga-ken

1843, Tade, Yoshinogari-chô, Saga-ken Site Internet : https://www.yoshinogari.jp/en/

Le plus grand groupe de villages fortifiés de l’époque Yayoi au Japon

Yoshinogari regroupe les plus grands vestiges de villages fortifiés de la période Yayoi (-300 avant J.-C, 250 après J.-C). Ils protégeaient leurs habitants avec des fossés, des remblais et des palissades. Certains objets découverts durant les fouilles, tels une épée en bronze et des bijoux en verre, ont été désignés Biens culturels importants.

Des villages ont été établis à travers le site entre le Ve et le IIe siècles avant J.-C, et la création de fortifications date de la fin de la période Yayoi, entre le Ier et le IIIe siècle après J.-C. Une tour de guet est bâtie à l’intérieur. Le logement du chef, avec son grand sanctuaire, est située dans l’enceinte intérieure nord (kita-naikaku), et le centre administratif et religieux est au sud, dans l’enceinte intérieure sud (minami-naikaku). On pense qu’il y avait également une place de marché, faisant ainsi de ce lieu un véritable centre de vie sociale.

Le site est ouvert au public depuis 2001 sous le nom de « Parc historique de Yoshinogari ». La tour de guet, des habitations en fosse, et un grenier sur pilotis ont été reconstitués, ce qui permet aux visiteurs de se projeter dans l’atmosphère de cette époque reculée.

