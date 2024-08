Le château de Saga, reconverti en parc et musée historique

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Le château de Saga était la résidence du clan Nabeshima, qui a gouverné la région du XVIIe au XIXe siècle. La forteresse s’est agrandie et un donjon de quatre niveaux y a été bâti, mais la plupart des structures ont péri dans deux incendies séparés. De nos jours, seule une porte demeure d’origine, mais un musée historique existe depuis 2004.

Château de Saga (préfecture de Saga)

Construction : 1608

1608 Premier seigneur : Nabeshima Katsushige

Nabeshima Katsushige À voir : la porte Shachi (authentique), le musée historique du château de Saga

la porte Shachi (authentique), le musée historique du château de Saga Tarif : gratuit

gratuit Adresse : 2-18-1 Jônai, Saga-shi

2-18-1 Jônai, Saga-shi Site Internet : https://sagajoupark.com/

La résidence des Nabeshima, détruite par deux fois dans des incendies

Du début du XVIIe siècle à la fin de l’époque d’Edo (1603-1868), le château de Saga est la résidence principale du clan Nabeshima qui contrôlait la région. Ce qui avait été le château de Muranaka, appartenant au clan Ryûzôji dont ils étaient à l’origine les vassaux, est amélioré et agrandi par Nabeshima Katsushige qui érige un donjon à quatre niveaux.

Le château de Saga subit deux incendies majeurs, le premier, en 1726, détruit le donjon et de nombreux autres bâtiments dans l’enceinte principale et secondaire. Le donjon et l’enceinte principale ne sont pas reconstruits. Le deuxième incendie, en 1835, brûle intégralement l’enceinte secondaire, mais le palais est reconstruit et sert de bureaux au seigneur. La porte de l’enceinte principale, rebâtie à cette époque, arbore des poissons en cuivre shachi sur le toit.

Au XIXe siècle, le château est le site de « Saga no Ran », une grande rébellion par des samouraïs mécontents envers le gouvernement de Meiji. On peut toujours voir les impacts de balles sur la porte Shachi.

De nos jours, le site est aménagé en parc, et l’année 2004 voit l’ouverture du musée historique du château de Saga dans la partie restaurée de l’enceinte principale (le palais Honmaru). La structure abrite un couloir long de 45 mètres et une immense salle de la taille de 320 tatami (529 m2).



L’intérieur du palais Honmaru restauré (Pixta)

(Photo de titre : la porte Shachi du château de Saga. Pixta)