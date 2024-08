Vivre la magie de « Captain Tsubasa » (Olive et Tom) : un rendez-vous à Yotsugi

Vivez votre passion pour Captain Tsubasa à Yotsugi

Yotsugi n’est qu’à cinq minutes en train de la gare d’Oshiage (qui mène à la tour Skytree), et pourtant. lorsque vous y descendez, c’est un autre monde qui s’ouvre, celui de Captain Tsubasa, aussi connu sous le nom de Olive et Tom en français.

Sur les quais de la gare, les annonces d’arrivée et de départ des trains sont accompagnées de la célèbre mélodie de la chanson thème de l’anime, « Moete hero » (« Enflamme-toi, héros ! »). Les annonces sont faites par les voix des personnages centraux que sont Ôzora Tsubasa et Hyûga Kojirô. En un instant, vous êtes emportés dans l’univers de l’anime.



La gare de Yotsugi sur la ligne Keisei Oshiage. Dès que vous sortez du train, vous êtes accueilli par Ôzora Tsubasa.

Les murs des quatre escaliers menant aux deux quais de la gare sont ornés d’illustrations géantes des principaux personnages, ainsi que de messages de bienvenue en plusieurs langues. Un fan de Captain Tsubasa venu expressément depuis la Thaïlande nous a exprimé sa tristesse à l’annonce de la fin de sa série préférée de manga en avril 2024. Il était néanmoins ravi de pouvoir visiter Yotsugi et prenait avec enthousiasme de nombreuses photos des lieux.



Les escaliers menant au quai de la gare de Yotsugi. Un fan est venu la visiter en dehors des heures de pointe pour pouvoir prendre quelques photos sans être dérangé.

De nouveaux dessins avec des rivaux internationaux

Le quartier de Yotsugi, dans l’arrondissement de Katsushika à Tokyo, est le lieu de naissance du créateur de Captain Tsubasa, Takahashi Yôichi. Nankatsu, à Shizuoka, la ville natale fictive du personnage principal de l’histoire, Ôzora Tsubasa, est ainsi nommée d’après le surnom donné au lycée métropolitain de Minami-Katsushika, où Takahashi a étudié.

La gare a commencé à être décorée en 2019 et s’étend désormais de mur à mur, des plafonds jusqu’aux sols, grâce aux efforts conjugués de la compagnie ferroviaire Keisei, du conseil municipal local et de l’éditeur de Captain Tsubasa, la Shûeisha. Les dessins ont été mis à jour afin de marquer la sortie d’une nouvel arc, Captain Tsubasa : Junior Youth Arc, en novembre 2023. En plus du personnage principal, Tsubasa, on peut voir des illustrations de rivaux internationaux, tels que des joueurs allemands et argentins. Il y a désormais beaucoup plus de panneaux représentant des scènes célèbres de l’œuvre.

La saga Captain Tsubasa a été lancée en 1981 dans le magazine de pré-publication hebdomadaire Shônen Jump. Elle raconte l’histoire d’un jeune footballeur, Ôzora Tsubasa, qui perfectionne ses compétences en affrontant de nombreux joueurs à travers le Japon. Les personnages colorés qui apparaissent à plusieurs reprises dans les histoires, ainsi que leur jeu habile sur le terrain, ont fait du manga et de l’anime qui en a découlé un véritable succès international. Traduit en de nombreuses langues, la bande dessinée s’est vendue à plus de 90 millions d’exemplaires dans le monde. De nombreux joueurs stars, venus du Japon et d’ailleurs, comme Kylian Mbappé ou Lionel Messi, déclarent avoir grandi en lisant le manga.

Peu avaient pu profiter des décorations de la gare pendant la crise sanitaire, mais désormais les visiteurs étrangers reviennent en force. Yotsugi est un endroit facilement accessible pour eux, étant proche de grands sites touristiques tels que la tour Skytree et le quartier d’Asakusa, et offrant un accès pratique aux aéroports de Narita et Haneda.

Selon Marutaka Susumu, le chef de gare de cet arrêt : « Nous voyons de plus en plus de touristes internationaux qui viennent visiter notre gare en particulier, et nous travaillons avec les résidents locaux pour que Yotsugi reste une destination attrayante pour eux. »

Des dessins partout, des escaliers au plafond

La gare de Yotsugi est entièrement décorée d’œuvres inspirées de Captain Tsubasa, du sol au plafond, jusqu’aux toilettes !

Lorsque vous admirez les escaliers depuis le rez-de-chaussée, vous pouvez observer que les superbes illustrations comprennent également des messages de sécurité destinés aux passagers, tels que « ne marchez pas en utilisant un smartphone » et « ne courez pas pour attraper votre train ».



Un escalier vers le quai de la gare de Yotsugi. Les murs présentent de nombreux dessins des personnages de Captain Tsubasa.

Le sol de l’étage intermédiaire ressemble à un terrain de jeu, avec un dessin d’herbe verte, des lignes de terrain et des marquages. Le plafond représente Ôzora Tsubasa et Misaki Tarô exécutant leur spectaculaire « double tir ». À l’extérieur des portiques de tickets, le plafond montre Tsubasa réalisant un retourné acrobatique. Pour accéder aux toilettes de la gare, vous passez même entre des poteaux de but. Et les annonces au sein de la gare sont faites par la voix de Nakazawa Sanae, la capitaine du groupe de supporters de l’équipe de Tsubasa, qui finira par devenir son épouse.



L’étage intermédiaire est conçu de façon à ressembler à un stade de foot. Le toit dépeint une technique inarrêtable du manga : le « double tir ».



Passer les portiques donne la sensation de pénétrer dans un stade.

Dans un coin de la gare, on peut admirer les autographes du créateur du manga, Takahashi Yôichi, ainsi que de célébrités du football : Andres Iniesta, ancienne star de l’équipe nationale espagnole ayant également joué pour l’équipe japonaise Vissel Kobe et connu pour être un fan de l'œuvre, Inamoto Jun’ichi, ancien joueur de l’équipe nationale japonaise et désormais membre de l’équipe amateur locale Nankatsu SC, et Sawa Homare, ancienne joueuse de l’équipe nationale féminine, parmi d’autres.



Des maillots comportant les autographes de Andres Iniesta, ancien membre de l’équipe nationale espagnole, et d’autres stars sont exposés.

Un employé de la gare avoue lui aussi être passionné par Captain Tsubasa depuis sa jeunesse : « J’apprécie vraiment de pouvoir discuter des personnages et des épisodes de la série avec des touristes étrangers qui viennent expressément ici. »