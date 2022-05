Quels sont les plats d’accompagnement préférés des Japonais ?

Japan Data

Un sondage dans le monde de la restauration au Japon a révélé que le plat d’accompagnement le plus populaire était la salade de pommes de terre. Quels sont les autres garnitures préférées des Japonais ?

Une enquête effectuée par la société Recruit a demandé à 1 034 travailleurs de l’industrie de la restauration au Japon leurs préférences en matière de garnitures d’accompagnement. Seuls 8,3 % d’entre eux ont déclaré qu’elles n’étaient pas nécessaires, contrairement aux 91,7 % restants qui étaient d’avis que les repas étaient plus appréciables avec un plat supplémentaire.

Parmi les plats d’accompagnement que les répondants souhaitaient voir, c’est la salade de pommes de terre qui s’est avérée la plus populaire (52,2 %), suivie par l’omelette sucrée tamagoyaki (44,8 %) et la salade de crudités (39,5 %). Les plats de légumes ont été particulièrement appréciés, peut-être car les personnes interrogées sentaient le besoin d’équilibrer les graisses et les glucides contenus dans le plat principal et le riz.

Plats d’accompagnement les plus populaires

Plat d’accompagenement Pourcentage Salade de pommes de terre 52,2 % Omelette sucrée tamagoyaki 44,8 % Salade de crudités 39,5 % Légumes macérés 33,8 % Salade de macaronis 30,9 % Épinards blanchis marinés à la sauce soja 29,8 % Algues hijiki 27,5 % Tofu froid 26,1 % Tomates 24,7 % Chou finement ciselé 24,4 % Radis blanc séché (kiriboshi daikon) 20,7 %

Source : tableau créé par Nippon.com sur la base des données de Recruit

Interrogés sur les plats principaux et les garnitures ou condiments qu’ils considéraient comme des assortiments standard, environ 60 % des répondants de l’enquête ont choisi « le curry et les pickles fukujinzuke », « la côtelette de porc panée tonkatsu et le chou finement ciselé » et « les sushis avec du gingembre mariné gari »



Le fukujinzuke est généralement coloré en rouge pour, paraît-il, imiter le chutney auquel il s’est substitué. (© Pixta)

Les dix premiers assortiments standard

Assortiments Pourcentage Curry et pickles fukujinzuke 63,2 % Côtelette de porc panée tonkatsu et chou finement ciselé 59,2 % Sushi et gari (gingembre mariné) 58,0 % Hamburger et frites 52,9 % Bol de bœuf gyûdon et gingembre rouge mariné 50,6 % Poisson grillé et radis blanc râpé 43,6 % Nouilles sautées yakisoba et gingembre rouge mariné 40,9 % Riz sauté et soupe chinoise 36,2 % Bœuf grillé yakiniku et kimchi 34,4 % Beignets tempura et radis blanc râpé 34,0 %

Source : tableau créé par Nippon.com sur la base des données de Recruit

Bien que le curry soit originaire de l’Inde, il a évolué au Japon au point d’être considéré aujourd’hui par beaucoup comme un plat national japonais. Un cuisinier du Mishimamaru, un des navires de la compagnie de transport maritime NYK qui sillonnait les mers entre le Japon et l’Europe, semble avoir été le premier à servir des légumes marinés fukujinzuke. Le plat initial était un curry sec servi avec du chutney indien (sorte de pâte à base de fruits et de légumes condimentés) mais un jour, le mess du bateau vint à manquer de chutney. Le fukujinzuke qui a été servi à sa place s’est avéré populaire et est vite devenu la norme pour la garniture du curry japonais. (Voir également notre article : Recette pour les débutants [8] : le curry-minute à l’autocuiseur)

(Photo de titre : Pixta)