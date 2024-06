Les subventions aux partis politiques japonais : comment ça marche ?

Japan Data

En raison de son nombre important de membres au Parlement et de son pourcentage élevé de votes lors des précédentes élections, le Parti libéral-démocrate recevra un peu plus de la moitié des subventions accordées aux formations politiques dans l’Archipel pour 2024.

Au Japon, les subventions aux formations politiques proviennent de l’argent public et financent les activités de chaque parti. Ce système a été introduit en 1994 dans le cadre de la Loi sur les subventions aux partis politiques. Pour être éligibles, ces derniers doivent avoir au moins cinq membres siégeant au Parlement, ou bien, avoir au moins un membre au Parlement et avoir reçu 2 % ou plus de votes valides lors de la dernière élection pour la Chambre des représentants ou la Chambre des conseillers.

Le montant total alloué par habitant est de 250 yens, avec un total s’élevant donc à plus de 315 milliards de yens (1,8 milliard d’euros). La somme se base sur deux critères : le nombre de membres du Parlement au sein du parti et le pourcentage de votes que le parti a reçu lors des élections nationales précédentes. Les sommes allouées sont versées en quatre fois, en avril, juillet, octobre et décembre.

En 2024, le Parti libéral-démocrate recevra 16,1 milliards de yens (94 millions d’euros), représentant 50,9 % du total. Parmi les autres partis, le Parti démocrate-constitutionnel du Japon se verra allouer une somme de 6,8 milliards de yens, le Parti de l’Innovation du Japon (Nippon Ishin no Kai), 3,4 milliards de yens, le Komeitô, allié du pouvoir, 3 milliards de yens, le Parti démocrate du peuple 1,1 milliard de yens, le parti Reiwa Shinsengumi 600 millions de yens, le Parti social-démocrate 300 millions de yens, le Parti Sansei 200 millions de yens, et le parti Éducation gratuite pour tous 100 millions de yens.

À noter que le Parti communiste japonais est opposé au financement des formations politiques. Il ne reçoit donc aucune subvention.

En décembre 2023, l’ancien ministre des Affaires étrangères Maehara Seiji ainsi que quatre autres législateurs ont quitté le Parti démocrate du peuple pour ensemble former le parti Éducation gratuite pour tous, avec Maehara à sa tête. Depuis janvier, le parti a formé des groupes unifiés avec le parti Nippon Ishin no Kai dans les deux chambres du Parlement.

(Photo de titre : les membres de la Chambre des conseillers votent le budget fiscal 2024, le 28 mars 2024. Jiji)