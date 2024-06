« Idol » de Yoasobi, la chanson qui a dopé le montant des redevances musicales au Japon

Japan Data

En streaming ou en karaoke, la chanson « Idol » du groupe Yoasobi a été le titre qui a rencontré le plus de succès au cours de l’année 2023 au Japon, et le montant des redevances musicales a atteint un record.

La Société japonaise des droits des auteurs, des compositeurs et des éditeurs a annoncé une augmentation de 6,3 % des redevances musicales pour l’année fiscale 2023 (avril 2023-mars 2024), par rapport à l’exercice précédent, pour s’établir à 137,2 milliards de yens (810 millions d’euros), un record.

Le streaming interactif, notamment les services d’abonnement musicaux et YouTube, explique principalement cette embellie, avec une hausse de 9,1 % par rapport à la même période l’année précédente, soit 48,7 milliards de yens (280 millions d’euros). Ces chiffres ne cessent d’augmenter depuis 2015 mais la pandémie de coronavirus a exacerbé davantage encore cette tendance. En effet, de nombreuses personnes, auto-confinées chez elles, se sont adonnées à des activités en ligne, faisant monter en flèche le nombre de services d’abonnement et de vidéo en streaming. Les recettes issues des spectacles, tels que les concerts, ne sont pas en reste non plus, avec une augmentation de près de 13,8 %, pour s’établir à environ 23,7 milliards de yens (140 millions d’euros), notamment en raison d’un nombre plus élevé d’événements organisés.

L’œuvre qui a généré les redevances les plus importantes, par l’intermédiaire de la distribution par la JASRAC en 2023, a été la chanson « Idol », par Yoasobi, sortie en avril 2023. Ce morceau est le thème d’ouverture de l’anime Oshi no Ko. Son succès a largement traversé les frontières de l’Archipel puisque, en date du 10 juin 2023, « Idol » est venu se situer en tête du Billboard Global Excluding US, une première pour une chanson chantée en japonais. Autre record : jamais une chanson n’avait dépassé 600 millions de streams et de vues au Japon. Peu après sa sortie, le morceau a littéralement explosé, que ce soit en streaming interactif ou en karaoke.

En deuxième, on retrouve « Kawaikute gomen » (Désolée d’être aussi mignonne) de HoneyWorks. Le succès du morceau s’explique notamment par la chorégraphie exécutée dans le clip vidéo qui fait le buzz dans la jeune génération sur les réseaux sociaux. La chanson a été diffusée 100 millions de fois au total, a dépassé les 150 millions de vues sur TikTok et a souvent été choisie en karaoke.

Les 10 chansons japonaises qui ont rapporté les redevances musicales les plus élevées

Titre Artiste 1 « Idol » Yoasobi 2 « Kawaikute gomen » (Désolée d’être aussi mignonne) HoneyWorks 3 « Senkô » (Faisceau de lumière) Alexandros 4 « Tensai bakabon » (Génie Bakabon) Idol Four 5 « Subtitle » Official Hige Dandism 6 « Cinderella girl » King & Prince 7 « Mixed Nuts » Official Hige Dandism 8 Bande-son de l’anime One Piece 9 « Genki o dashite » (Allez, courage) Takeuchi Mariya 10 « Yoru ni kakeru » (Dans la nuit) Yoasobi

(Photo de titre © Pixta)