Accidents du travail au Japon : moins de morts, mais davantage de jours manqués à cause des blessures

Selon le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, en 2023, le nombre de décès liés à des accidents du travail (à l’exception de ceux causés par la pandémie de Covid-19) a atteint un niveau record de baisse au Japon, passant à 755 (soit 19 de moins que l’année précédente).

En revanche, le nombre des décès ajouté au nombre de blessures non fatales ayant entraîné une absence au travail de 4 jours ou plus s’est élevé à 135 371, ce qui représente une augmentation de 3 016 par rapport à 2022. C’est la troisième année consécutive de hausse de ce chiffre.

En ce qui concerne les accidents du travail liés à la pandémie, on dénombre 4 décès, soit 13 de moins que l’année précédente, tandis que le total de ces accidents non fatals a chuté de 122 339 à 33 633.

Dans les années 1990, on dénombrait plus de 2 000 décès annuels liés aux accidents du travail, mais ce chiffre a désormais été divisé par deux. En revanche, le nombre total de décès et de blessures non fatales entraînant une absence de travail de 4 jours ou plus a progressivement augmenté au cours de la dernière décennie, atteignant 105 718 en 2009.

Par secteur, le plus grand nombre de décès en 2023 a été enregistré dans la construction, avec 223 morts (30 % du total), suivi de 138 dans l’industrie manufacturière et 110 dans le transport terrestre de marchandises (en incluant les camions). En ce qui concerne le nombre combiné des décès et blessures non fatales entraînant une absence de travail de quatre jours ou plus, l’industrie manufacturière a le chiffre le plus élevé (27 194).

Le type d’accident du travail ayant le plus fréquemment entraîné des décès ou blessures non fatales est les « chutes par glissade, trébuchement, etc. », avec 36 058 personnes concernées (27 % du total). Viennent ensuite les « blessures causées par des réactions à une action ou à un effort excessif », par exemple en essayant de soulever des objets trop lourds, avec 22 053 cas (16 %), puis les accidents causés par des « chutes d’arbres, de bâtiments, etc. » avec 20 758 incidents (15 %).

Selon le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, les travailleurs âgés de 60 ans et plus représentent 18,7 % de la population active totale, soit une hausse de 9 points au cours des 20 dernières années. À 29,3 %, une augmentation de plus de 10 % a également été observée dans le ratio des travailleurs de cette tranche d’âge ayant été victime de blessures fatales et non fatales entraînant une absence de 4 jours ou plus.

Il y a en moyenne eu 4,02 accidents annuels pour 1 000 travailleurs âgés de 60 ans ou plus. Cela représente un chiffre environ deux fois plus élevé que pour les hommes âgés de 30 à 34 ans, et plus de quatre fois supérieur à celui des femmes de cette catégorie d’âge.

(Photo de titre : Pixta)