Le nombre de médailles japonaises obtenues au fil des olympiades

Japan Data

20 médailles d’or, 12 médailles d’argent, 13 médailles de bronze. C’est avec ce palmarès que le Japon s’est classé troisième aux Jeux olympiques de Paris 2024. Voyons l’évolution du nombre de médailles obtenues depuis la première participation de la délégation nippone en 1912.

Aux Jeux olympiques de Paris 2024, le Japon a déroché 45 médailles (20 en or, 12 en argent, 13 en bronze) et terminé troisième du classement, derrière les États-Unis (40,44,42) et la Chine (40,27,24). L’Australie est quatrième (18,19,16) et la France, pays hôte, cinquième (16,26,22).

Le Japon doit notamment son palmarès aux épreuves de lutte, dans lesquelles il a remporté 11 médailles, dont 8 en or. Notons aussi que les six femmes participant ont toutes été médaillées, et que l’une d’entre elles, Fujinami Akari, a enchaîné 137 victoires officielles alors qu’elle n’a encore que 20 ans !

L’Archipel a également brillé en escrime, avec 5 médailles, dont Kanô Kôki, qui est entré dans l’histoire de ce sport en devenant la première personne japonaise, homme et femme confondus, à obtenir une médaille d’or en individuel.

Dans la liste des « premières fois », citons également la lanceuse de javelot Kitaguchi Haruka, qui est devenue la première athlète féminine japonaise à décrocher une médaille (or) dans une épreuve d’athlétisme. Tamai Rikuto a donné au Japon sa première médaille (argent) en plongeon haut vol et Satô Taishû (argent) en pentathlon moderne.

Pamri les nombreux faits marquants accomplis par la délégation japonaise pour ces Jeux, il y a aussi la médaille de bronze obtenue aux sports équestres, une première depuis la prouesse du Baron Nishi en 1932.

Au judo, 8 médailles ont été remportées, soit 4 de moins qu’aux Jeux de Tokyo. C’est notamment la revanche tant attendue au combat mixte avec la France qui n’a pas déçue, et le Japon s’est finalement incliné après une rencontre de longue haleine.

(Photo de titre : Fujinami Akari médaillée d’or de lutte -53kg, le 8 août 2024 à Paris. Reuters)