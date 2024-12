« Pas un seul livre par mois » : les Japonais se détournent de la lecture

Japan Data

Un sondage sur la langue japonaise menée par l’Agence des Affaires culturelles en 2023 montre que plus de 60 % des personnes interrogées ne lisent même pas un livre par mois. Les Japonais se détournent de plus en plus de la lecture.

Depuis 2008, un sondage sur la langue japonaise est mené tous les cinq ans ; en 2023, un courrier avait été envoyé entre janvier et mars à 6 000 Japonais de plus de 16 ans résidant sur tout le territoire, l’enquête a recueilli 3 559 réponses (59,3 %).

À la question « Combien de livres (éditions numériques comprises) lisez-vous par mois ? », les sondés ont déclaré en majorité (62,6 %) « Aucun ». Les réponses les plus nombreuses ont été ensuite « un ou deux livres » (27,6 %), « trois ou quatre » (6,0 %), « sept livres ou plus » (1,8 %) et « cinq ou six » (1,5 %).

Lors du précédent sondage, ils étaient 40 % à ne lire aucun livre, la hausse est considérable.

Les sondés ayant répondu ne lire aucun livre indiquent par ailleurs à 75,3 % « lire tous les jours » car ils s’informent sur Internet et passent du temps sur les réseaux.

À la question « Lisez-vous plus ou moins ou qu’avant ? », 69,1 % des sondés avouent lire moins, 24,5 % pensent que cela a peu changé et seulement 5,5 % parlent d’une augmentation. Pour expliquer la baisse, 43,6 % des répondants incriminent « les portables et smartphones trop chronophages », puis à 38,9 % les personnes interrogées se disent « trop occupés par le travail ou les études pour lire », 31,2 % invoquent « des problèmes de santé (vue déclinante) » et enfin 19,8 % pensent que « la télévision est plus attrayante ».

Interrogés sur leur consommation de textes numériques (magazines et mangas compris), 15,0 % disent en lire fréquemment et 25,3 % occasionnellement, ce qui représente en cumulé 40,3 % des répondants. Par ailleurs 38,2 % déclarent ne lire que des livres, magazines ou mangas en format papier et 20,6 % expliquent ne rien lire, ni en numérique ni en format imprimé.

La majorité des moins de 40 ans lit en numérique « parfois » voire « souvent », les trentenaires sont la tranche d’âge utilisant le plus ce type de support (72,4 %). Les usagers des deux formats (40,3 % du total) indiquent à 40,5 % lire davantage en numérique qu’en format imprimé, 29,5 % disent préférer le papier, 21,4 % mentionnent un usage équivalent, et 7,9 % ont déclaré ne lire qu’en numérique.

(Photo de titre : Pixta)