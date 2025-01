Désormais le Japon compte moins de 10 000 producteurs laitiers

Japan Data

Au Japon, le nombre de producteurs laitiers est passé sous la barre des 10 000 pour la première fois en octobre 2024, et pour ceux qui subsistent, la faiblesse du yen est un problème majeur.

Selon les chiffres du Conseil du secteur laitier du Japon (groupe fédérant les organismes du secteur laitier), l’industrie laitière japonaise ne compte plus que 9 960 producteurs en octobre 2024, une baisse de 5,7 % en glissement annuel. C’est la première fois depuis 2005, année de la première enquête, que le nombre tombe sous la barre des 10 000 exploitations.

Pour expliquer la baisse du nombre de producteurs qui s’accroît fortement depuis 2022, on invoque la détérioration des conditions d’exploitation. En effet la faiblesse du yen et l’augmentation des prix du brut ont généré une hausse des coûts de production.

Les données de l’enquête du Conseil réalisée essentiellement en ligne en septembre 2024 montrent que 58,9 % des 236 producteurs laitiers indiquaient être « en déficit » et que 47,9 % disaient envisager une reconversion professionnelle et pensaient quitter l’agroalimentaire.

De fait, 83,1 % des producteurs laitiers trouvaient « mauvaise » leur situation financière et l’expliquaient par la faiblesse du yen (91,8 %), les prix élevés du pétrole (68,4 %) ou la situation en Ukraine (67,9 %) (plusieurs réponses possibles). Par ailleurs, les coûts de l’alimentation du bétail, de l’équipement agricole et des services publics étant en augmentation, de nombreux producteurs souffrent de la baisse des revenus tirés de la vente de lait et de bétail.

Le Conseil a mené un nouveau sondage en ligne en novembre 2024 auprès des consommateurs achetant du lait au moins une fois par mois, les résultats montrent que 98 % des personnes interrogées « souhaitent pouvoir continuer à boire du lait frais produit au Japon », mais que les deux tiers des répondants disent ignorer que le nombre de producteurs laitiers japonais connaît une forte baisse.

(Photo de titre : Pixta)