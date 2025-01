Japan Data

30 ans depuis le séisme de Kobe : sondage sur la perception de cette catastrophe

Le 17 janvier 2025, le Japon commémore les 30 ans depuis le séisme de Kobe. La catastrophe s’est durablement gravée dans l’esprit de tous ceux qui ont vu les autoroutes s’effondrer et les rues en proie aux flammes en direct à la télévision. Mais le temps passe et de plus en plus de Japonais, trop jeunes pour avoir assisté au désastre, n’ont pas la connaissance de cet événement tragique.

English

日本語

简体字

繁體字

Français

Español

العربية

Русский