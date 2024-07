Kawai Yuumi dans « An no Koto » : violence domestique, prostitution et addiction, jusqu’à la renaissance

Une femme retrouvée par un journaliste

Le fait divers à l’origine du film a été rapporté dans un quotidien. L’article présentait l’histoire d’une jeune femme qui avait échappé à l’enfer de la misère, de la violence domestique, de la prostitution et des métamphétamines et s’était reconstruite une vie à partir de rien, comme une sorte d’histoire édifiante, jusqu’à une fin malheureusement triste.

Nous sommes au début de l’été 2020. Le coronavirus a commencé à faire rage et le climat général de stress et de forclusion sociale provoqué par la catastrophe sanitaire n’est peut-être pas étranger aux événements. Poussé par le désir de faire un film sur ce phénomène, un producteur a proposé ce sujet au réalisateur Irie Yû.



Arrêtée pour possession de méthamphétamines, An (Kawai Yuumi) subit un interrogatoire inhabituel de la part du vétéran Tatara (Satô Jirô). (© Comité de production de An no Koto)

C’était la première fois que Irie tournait un film sur une histoire vraie. Le réalisateur raconte : « Ce n’est qu’à la moitié du tournage que j’ai commencé à prendre conscience du poids de la responsabilité ». Pour écrire le scénario, il n’avait d’autre moyen que de « contre-interviewer » le journaliste, qui, lui-même, avait l’obligation professionnelle de protéger sa source. De fait, il était le seul à pouvoir témoigner de ce qu’avait été la vie de cette femme de son vivant.

IRIE YÛ D’une certaine manière, les films imposent une vision unilatérale, la nôtre, n’est-ce pas ? Peu importe que vous vous efforciez de nuancer le tableau, vous pouvez laisser échapper quelque chose. J’avais la pression de ne pas manquer de respect à la femme sur lesquelles le film était basé. Et ce sentiment de responsabilité, j’ai compris que Kawai Yuumi le ressentait aussi...

Kawai Yuumi, qui interprête le rôle principal de Kagawa An, a déclaré qu’immédiatement après avoir lu le scénario qu’on lui avait donné, elle a senti qu’elle devait protéger cette femme, An, et ce qu’elle avait été.

KAWAII YUUMI Je savais qu’il s’agissait d’une histoire vraie. Et que cette personne n’était plus. Interpréter quelqu’un qui est décédée signifie que sa volonté et sa dignité sont sans défense, à la merci de tout le monde. J’ai lu le scénario en gardant cela à l’esprit. « Je te protégerai, pas de soucis. » Voilà la première chose à laquelle j’ai pensé après ma lecture.



En tout lieu, la mère (Kawai Aoba) est violente envers An. Elle est perdue dans une relation tordue avec sa fille, qu’elle appelle « maman » tout en la dominant par la violence. (© Comité de production de An no Koto)

Un tournage sans point d’arrivée préconçu

Cette pression et une certaine solennité étaient partagées par tous ceux qui étaient impliqués dans la production. Mais personne n’avait la bonne réponse, selon le réalisateur. En fin de compte, il a lui-même adopté l’approche particulière de « ne pas décider où se produirait le point d’arrivée ».

I.Y. Le fait est que la femme qui a servi de modèle pour An est décédée. J’ai aussi inclus cette partie de l’histoire dans le scénario. Mais j’ai pensé qu’il n’était pas nécessaire de me faire une idée rigide de ce qu’avaient pu être ses sentiments juste avant, et par conséquent de la fin du film. Bien sûr, j’étais anxieux à l’idée d’entamer le tournage.

K.Y. Ce que j’ai partagé sans aucune ambiguïté avec le réalisateur, c’est sa consigne de ne pas la dépeindre comme une « pauvre fille ». Sans faire aucune supposition sur le type de personne qu’elle était, mais nous avons seulement exploré diverses possibilités avec respect et en suivant des lignes directrices, qui sont restées constantes avant et pendant le tournage.

Kawai Yuumi a également beaucoup parlé avec le journaliste avant de filmer, pour pouvoir imaginer le personnage à partir de la femme réelle.

K.Y. J’ai demandé au journaliste quelle était l’image qui lui venait en premier à l’esprit lorsqu’elle se souvenait d’elle. Il m’a dit : « L’impression que je garde d’elle est d’une enfant toujours souriante et rieuse, timide, qui se cache derrière les adultes. » C’est une image qui ne me serait probablement pas venue à l’esprit à la seule lecture du scénario ou si j’en avais simplement entendu parler, et ça a donc été un élément important pour moi.

I.Y. Je voulais que Yuumi montre ce qu’elle ressentait pour An. Elle est plus proche de An que moi au niveau de l’âge, au moins, et j’ai pensé qu’elle la comprenait probablement plus profondément que moi. Je me suis efforcé de ne rien dire d’inutile. Je ne lui ai pas donné d’instructions précises pendant le tournage.



An vit avec sa mère et sa grand-mère dans une cité de banlieue. (© Comité de production de An no Koto)

L’engagement à réfléchir tous ensemble sur le personnage d’An était également évident dans les tests caméra. Normalement, ces essais sont effectués par le réalisateur et l’équipe technique, mais Kawai Yuumi a participé directement à la confection des costumes, à la coiffure et au maquillage pour le rôle.

I.Y. C’est à ce moment-là que je me suis dit que tout irait bien. Yuumi était totalement métamorphosée, elle est devenue une personne en phase avec le lieu, qui vit réellement dans cette réalité, rien à voir avec ce qu’elle est dans la vie réelle. J’ai eu le sentiment que si je continuais à avancer pas à pas, sans me précipiter vers une réponse, on arriverait naturellement sur la fin.

K.Y. Je n’avais pas vraiment l’impression que j’avais pris une décision définitive quant à un style de jeu particulier avant le début du tournage. Pendant les tests caméra, j’ai essayé de marcher et de m’asseoir à travers mon propre corps, ce qui m’a permis de trouver quelques indices à partir de cela. J’ai essayé toutes sortes de mouvements quotidiens, comme écrire ou manger, et cela m’a confirmée dans l’idée qu’elle avait grandi dans un environnement différent du mien. Petit à petit, le rôle a commencé à prendre vie.



Tatara, le policier, est facilement grossier, en paroles et en actes, mais il est entièrement dévoué à An. (© Comité de production de An no Koto)

Bien que ses débuts remontent à cinq ans seulement, Kawai est déjà apparue dans plus de 40 films et séries télévisées, dans des rôles variés. Son expérience lui avait appris que son rôle devait exister parmi les autres personnages, en considérant l’histoire dans son ensemble. Mais cette fois, c’était différent.

K.Y. Une fois que j’ai mis de côté les autres rôles et tout le reste, j’ai essayé de me concentrer uniquement sur elle. C’est devenu une habitude au fil du temps. En partie parce qu’aucune réponse sur le personnage n’était définitivement acquise. Ne pouvant pas orienter le rôle vers une réponse focale, j’ai simplement essayé de passer mes journées le plus près possible de cette personne.

I.Y. En filmant sans point d’arrivée fixe, quelque chose a changé en moi… Je rejoins ce que vient de dire Yuumi, c’est comme si tout mon esprit s’était tourné uniquement vers An, j’étais dans sa tête. Cette expérience a été très heureuse pour moi en tant que réalisateur. Oui il y avait des scènes lourdes et douloureuses, mais c’était un moment tellement enrichissant de se sentir si proche d’une personne. C’est certainement la chose la plus importante que j’ai retiré de ce projet.



Inagaki Gorô joue le rôle de Kirino, le journaliste de l’hebdomadaire inspiré d’un personnage réel. (© Comité de production de An no Koto)