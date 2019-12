Les mots de l’année 2019

Comme chaque année, Jiyû Kokumin-sha, l’éditeur de Gendai yôgo no kiso chishiki (« Connaissances de base sur la terminologie contemporaine »), un lexique annuel des derniers néologismes introduits dans la langue japonaise, choisi les mots ou expressions qui ont le plus marqué l’année qui s’achève, tous domaines confondus.

En 2019, le sport a été à l’honneur, car c’est le slogan de l’équipe japonaise de rugby lors de la Coupe du monde au Japon, « One team » (« une seule équipe ») qui a été désigné comme mot gagnant.

Mot gagnant 2019 : One team

Durant la Coupe du monde de rugby qui a eu lieu au Japon de septembre à novembre, le Japon a participé pour la première fois de son histoire aux quarts de finale du tournoi. Regroupés autour du capitaine Michael Leitch, 31 joueurs, dont 15 originaires de 7 pays étrangers, ont formé une seule équipe soudée, One team, qui s’est battue avec passion et a provoqué un enthousiasme sans précédent dans tout le pays.

Les neuf autres mots/expressions du top 10

Keikaku unkyû (Suspension planifiée des transports)

Les dégâts causés par les pluies torrentielles se sont succédé cette année, avec notamment les pluies diluviennes dans la partie nord de l’île de Kyûshû en août et celles provoquées par le super-typhon Hagibis en octobre. Les suspensions planifiées des trains, mises en place par les compagnies de chemin de fer par mesure de sécurité et afin d’éviter les encombrements en cas de prévision des dommages à l’approche du typhon en particulier, commencent à s’imposer.

Keigen zeiritsu (Pourcentage de taxe réduit)

Le pourcentage de la taxe à la consommation a été augmenté pour passer de 8 % à 10 % en octobre, mais la TVA a été laissée à 8 % dans certains cas. Par exemple, concernant les boîtes-repas bentô proposées dans les supérettes, le pourcentage est de 8 % si le bentô est emporté et de 10 % s’il est consommé sur place, provoquant bien des malentendus...

Shibuko, la Cendrillon souriante

La joueuse de golf professionnelle Shibuno Hinako (21 ans) a remporté le British Open dames au mois d’août. Elle devient la deuxième japonaise à remporter un grand tournoi de golf, 42 ans après la victoire de Higuchi Hisako au championnat du circuit de la LPGA (Ladies Professional Golf Association). Son attitude spontanée et innocente, souriant et dégustant des petits gâteaux durant le jeu ont valu la notoriété à cette nouvelle héroïne qui a été surnommée « Shibuko, la Cendrillon souriante ».





Tapiru (boire un thé aux perles de tapioca)

Le thé au lait et aux perles de tapioca, ou Bubble tea, originaire de Taïwan, connaît une grande vogue, surtout auprès des jeunes femmes. Le verbe tapiru a été formé en rajoutant le suffixe ru, marquant l’infinitif du verbe a la forme abrégée de « tapioca » pour désigner le fait d’aller boire ce type de boisson. Mais les gobelets en plastique vides jetés n’importe où en ville font problème.

#KuToo

Un mouvement pour appeler à éliminer la réglementation vestimentaire imposée aux femmes par les entreprises japonaises, notamment le port de chaussures à talons aiguille ou d’escarpins, a été appelé #KuToo. S’inspirant de la campagne #MeToo contre le harcèlement sexuel, ce nouveau mot-clic, jeu de mots sur les termes « kutsu » (chaussures) et « kutsuu » (douleur), s’est très vite répandu sur les réseaux sociaux.

Lors de la cérémonie de remise des prix, l’actrice Ishikawa Yumi, à l’origine de ce slogan, a déclaré en vue d’en expliquer le sens : « Il ne s’agit pas d’un mouvement contre les chaussures à talons hauts, mais pour que l’on permette aux femmes de faire montre de leurs capacités dans un environnement et des conditions de travail identiques à celles des hommes. » Le 16 octobre, la chaîne anglaise BBC a fait figurer Ishikawa Yumi dans sa liste des 100 femmes les plus influentes du monde.

-pay

Le paiement sans espèces (dit cashless) en utilisant le code QR, un code barre à deux dimensions contenant des informations encodées, s’est très rapidement généralisé. Chacune des sociétés a adopté le suffixe « pay », comme PayPay, LINE-pay, etc., pour désigner ce type de service. Grâce à la mise en place d’une mesure administrative permettant de rembourser aux utilisateurs la partie en augmentation de la taxe à la consommation, ce type de paiement a immédiatement été adopté.

Menkyo hennô (restitution du permis de conduire)

Les accidents de la route provoqués par les conducteurs âgés se succèdent et la police ainsi que les collectivités locales incitent les personnes âgées à restituer volontairement leur permis de conduire. En avril, dans la quartier d’Ikebukuro, à Tokyo, un homme de 87 ans a confondu les pédales d’accélérateur et de frein et son véhicule hors de contrôle a heurté et provoqué la mort d’une mère et de sa fillette de trois ans.

Durant les six mois de mai à octobre, le nombre des restitutions de permis de conduire a presque doublé par rapport à l’année précédente et a atteint le chiffre de 38 436 personnes.

Yami eigyô (travail au noir dans le show-biz)

La presse a divulgué le fait que des humoristes célèbres avaient été payés pour se produire lors de soirées organisées par des groupes criminels dirigeant notamment les escroqueries téléphoniques. Ces humoristes ont été renvoyés ou interdit d’apparaître à la télévision en punition par leurs agences. Le fait d’accepter un travail dans le show-biz et sa rémunération sans passer par l’intermédiaire de son agence est appelé yami eigyô.

Reiwa (nom de la nouvelle ère impériale)

L’ère Heisei a pris fin le 30 avril. Dès le lendemain débutait une nouvelle ère impériale du nom de « Reiwa », avec l’intronisation du nouvel empereur Naruhito. On a également beaucoup parlé du fait que le terme « Reiwa » était tiré de la plus ancienne anthologie de poésie japonaise, le Man’yôshû.

