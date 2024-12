Kai, le grand défenseur du modeste coupe-ongles

Reconsidérer le coupe-ongles

Devant un parterre de jeunes enfants, Yamada Kimihisa prend la parole : « Alors, qui connaît la meilleure façon de se couper les ongles ? » Les élèves hésitent, se regardent perplexes ne sachant quoi répondre. Mais l’intervenant est un expert, il connaît tout du coupe-ongles car il travaille dans la célèbre société Kai (basée dans la préfecture de Gifu) pour qui l’art du tranchant n’a pas de secret. Yamada sait bien que son public sera un peu désarçonné. Souvent, on n’accorde que peu d’attention aux soins des ongles de main ou de pied, on se contente de les couper quand ils paraissent trop longs. Kai voudrait changer les choses, sensibiliser à la question et enseigner le bon usage du coupe-ongles.



Yamada Kimihisa anime des séminaires pour sensibiliser le public à l’art de bien se couper les ongles.

On trouve des coupe-ongles dans la plupart des armoires à pharmacie. Au Japon, on peut en acheter dans les magasins « tout à 100 yens » et des modèles à 500 yens sont en vente dans la plupart des supérettes. Il existe aussi des produits haut de gamme, les « Seki magoroku » de la société Kai se vendent entre 1 000 et 2 000 yens (entre 6 et 12 euros). Yamada affirme que, comparé à la petite fortune dépensée en coiffeurs et soins de peau, il est plus que judicieux d’investir dans un beau coupe-ongles Kai qui dure, lui, plus de 10 ans.



Les coupe-ongles Kai de cette gamme coûtent environ 500 yens. On en trouve à la vente dans toutes les bonnes supérettes.



Le must du coupe-ongles, les « Seki magoroku » de la firme Kai.

Comment choisir le bon modèle ?



Asami Meiko, experte ès coupe-ongles de la firme Kai (© Kai)

La firme Kai forme ses employés et les pousse à diversifier leurs connaissances afin qu’ils se familiarisent avec tous les instruments tranchants (couteaux de cuisine, ciseaux, etc.). Le titre de « meister » est réservé aux plus experts d’entre eux. Actuellement, seuls deux cadres de Kai ont pu décrocher ce titre, il s’agit de Yamada Kimihisa et Asami Meiko.

Asami qui travaille au siège de la firme à Tokyo se consacre avec Yamada aux séminaires visant à sensibiliser le public aux soins des ongles. Ils interviennent notamment dans les écoles de la région autour de la ville de Seki où est basée la firme mais ils se déplacent aussi sur tout l’Archipel. Asami conseille toujours aux participants de prendre le temps de trouver un coupe-ongles qui leur convient personnellement plutôt que d’en faire tourner un dans la famille. « Mais pour choisir un bon coupe-ongles, encore faut-il déjà savoir comment bien se les couper… », souligne-t-elle.



Les produits de la gamme sont exposés au siège de la firme Kai à Tokyo.

Pour une taille parfaite

À moins de préférer les ongles longs, Asami explique que la taille idéale est que le bord (de la partie blanche à l’extrémité de l’ongle) fasse entre 0,5 et 1 millimètre. Pourquoi ? D’une part, les ongles sont faits de kératine. Composés de 12 à 16 % d’eau, ils se dessèchent facilement et peuvent s’abîmer s’ils sont trop longs. D’autre part, il faut savoir que la saleté ou les bactéries peuvent s’y loger. Des études ont montré que les ongles longs de 2 millimètres abritent jusqu’à 630 000 bactéries, quand ceux de 3 millimètres en abritent 3,4 millions ! Enfin les écorchures et autres éraflures peuvent finir par héberger des germes.

Or les ongles poussent vite (0,1 millimètre par jour pour les mains et 0,05 millimètre pour les pieds), d’où l’intérêt de couper ceux des doigts tous les 5 à 7 jours et ceux des orteils tous les 10 à 14 jours. Asami conseille de procéder en cinq étapes. Tout d’abord, on s’occupe du milieu de l’ongle, on coupe la partie médiane en veillant à ce que le tranchant soit perpendiculaire à l’ongle. Ensuite, on s’occupe des côtés gauche et droit toujours en faisant attention à ce que coupe-ongle soit bien perpendiculaire. Enfin on égalise les bords extérieurs pour que la coupe soit de forme carrée mais que les angles soient légèrement arrondis.

Éviter les problèmes d’ongles

Asami conseille à ceux qui ont des ongles incarnés de ne pas arrondir les coins pour que l’ongle ait un bord droit. Les ongles incarnés sont souvent le résultat de problèmes de santé, de chaussures mal adaptées ou de mauvaises habitudes de marche. Asami explique que les couper en ligne droite fait que la pression se repartit mieux sur les ongles, ils restent plus plats, se courbent moins et rentrent moins sous la peau.

La puissance de taille du coupe-ongles est un autre point essentiel. Un ongle est fait de trois couches de kératine qu’un coupe-ongles émoussé peut facilement endommager. Asami explique qu’un coupe-ongles bien aiguisé permet de couper bien perpendiculairement et que compléter la taille par des finitions à la lime à ongles permet d’éviter notamment les fissures. Autant de petites attentions qui permettent de garder des ongles sains.

À chacun de trouver la forme et la taille qui lui convient, mais prendre soin de ses ongles est important pour une bonne hygiène de vie. C’est aux parents qu’il revient d’enseigner aux enfants comment bien se couper les ongles, il est important de leur inculquer de bonnes habitudes. Asami ajoute encore : « Il suffit de former une seule personne pour que le savoir se perpétue sur trois ou quatre générations, voire plus encore. »



Un employé de la firme Kai vérifie le tranchant d’un coupe-ongles. (© Kai)



On assiste en famille aux ateliers de la firme Kai sur le bon usage du coupe-ongles.