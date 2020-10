L’essentiel du mois de septembre 2020

Le typhon Krosa a frappé l’île de Kyûshû et la préfecture de Yamaguchi, au sud-ouest du pays, provoquant de violentes tempêtes, hautes vagues, glissements de terrain et inondations. Trois personnes sont décédées dans les préfectures de Kagoshima, Miyazaki et Saga.

Suga Yoshihide est élu Premier ministre du Japon

Mercredi 16

Le président du PLD Suga Yoshihide a été nommé 99e Premier ministre du Japon. Il a annoncé la composition de son équipe ministérielle le même jour.

Dimanche 20

Le ministère des Affaires intérieures et des Communications a annoncé que le Japon comptait 36,17 millions de personnes de 65 ans et plus, soit 30 000 de plus que par rapport à l’année précédente. Leur proportion a progressé de 0,3 point pour atteindre 28,7 % de la population totale, un niveau record.

Le musée mémorial du Grand tremblement de terre de l’Est du Japon et de l’accident nucléaire de Fukushima a ouvert ses portes dans la ville de Futaba, où se situe une partie de la centrale.

Jeudi 24

Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a annoncé que plus de 60 0000 pertes et interruptions d’emploi ont été causées par l’épidémie de Covid-19.

La Japan Post Bank a annoncé avoir reçu près de 380 plaintes pour un total d’environ 60 millions de yens (480 000 euros) concernant des retraits frauduleux via des services de paiement électronique.

Le magazine américainTime a publié son édition annuelle des 100 personnes les plus influentes du monde. Parmi elles, deux Japonaises. Il s’agit de la journaliste Itô Shiori et de la joueuse de tennis Osaka Naomi.

Vendredi 25

Le gouvernement a décidé d’agrandir la campagne « Go To », lancée pour soutenir l’industrie du tourisme, à partir d’octobre.

Le Comité international olympique (CIO) et le Comité d’organisation de Tokyo ont convenu de 52 mesures pour minimiser les coûts et simplifier les Jeux olympiques d’été, qui ont été reportés à l’année 2021 (à partir du 23 juillet).

Dimanche 27

Annonce du décès de l’actrice Takeuchi Yûko. Son mari l’a découverte pendue dans leur domicile.

Lundi 28

Le mont Fuji a accueilli sa première neige de l’année, a annoncé l’Observatoire météorologique de la ville de Kôfu. Le phénomène est en avance de 2 jours par rapport à une année normale, et de 24 jours par rapport à l’année dernière.

Mardi 29

Le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme a annoncé que le prix moyen des terrains à usage commercial a chuté pour la première fois en cinq ans en raison de l’impact de l’épidémie du coronavirus sur le marché immobilier. Les prix ont également fortement baissé dans le secteur résidentiel par rapport à l’année dernière.

Mercredi 30

La Haute Cour de Justice de la ville de Sendai a ordonné à l’État japonais et à la compagnie d’électricité Tepco, exploitant de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, de verser la somme d’un milliard de yens (8,08 millions d’euros) à environ 3 600 plaignants. C’est la première fois qu’un tribunal de grande instance reconnaît la responsabilité du gouvernement dans l’accident nucléaire, neuf ans et demi après (les autres condamnations reçues auparavant avaient été données par des tribunaux inférieurs).

(Photo de titre : Osaka Naomi avec un masque sur lequel est écrit « George Floyd », envoyant une balle dans les tribunes après avoir remporté les quarts de finale de l’US Open. Le 8 septembre 2020 à New York. USA Today/Reuters)