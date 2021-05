L’essentiel du mois d’avril 2021

Vendredi 2

Annonce du décès de l’acteur Tanaka Kunie, qui s’est fait connaître dans de nombreux films et séries télévisées tels que Combat sans code d’honneur de Fukasaku Kinji. Il s’est éteint le 24 mars à l’âge de 88 ans.



L’acteur Tanaka Kunie (Jiji Press)

Décès à l’âge de 92 ans du scientifique Akasaki Isamu, inventeur de la diode électroluminescente (LED) bleue, qui lui a valu de remporter le prix Nobel de physique en 2014.

Dimanche 4

La nageuse Ikee Rikako, guérie d’une leucémie, a remporté le 100 m papillon aux championnats du Japon, lui permettant de se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo. C’est sa première victoire en trois ans, après qu’elle a suspendu sa carrière pour suivre un traitement contre son cancer. Déjà présente aux Jeux de Rio en 2016, elle parvient ainsi à se présenter à deux JO consécutifs.

La scénariste Hashida Sugako, qui a notamment travaillé sur la série télévisée populaire O-shin, est décédée à l’âge de 95 ans.

Lundi 5

Le gouvernement a renforcé ses mesures contre la propagation du Covid-19 à Osaka, Hyôgo et Miyagi, en réponse à une recrudescence des cas dans ces préfectures. Les mesures ont été appliquées à Tokyo, Kyoto et Okinawa le 9 avril, puis à Saitama, Chiba, Kanagawa et Aichi le 16 et à Ehime le 25.

Mardi 6

La restauration du château de Kumamoto, lourdement endommagé par la série de séismes qui se sont produits entre le 14 au 16 avril 2016, est officiellement terminée.

Mercredi 7

Toshiba a reçu une offre de rachat du fonds d’investissement britannique CVC Capital Partners. Le fabricant japonais a toutefois annoncé le 20 avril avoir reçu une lettre de CVC annonçant le retrait provisoire de sa proposition.

Jeudi 8

L’Hôpital universitaire de Kyoto a annoncé avoir procédé à une greffe pulmonaire à partir de donneurs vivants vers une femme atteinte du Covid-19, dont ses poumons étaient sérieusement endommagés par la maladie. Cette opération avec des donneurs vivants est une première mondiale.

Vendredi 9

Des ONG ont annoncé avoir porté plainte en France contre des grandes marques de l’habillement, comme le groupe japonais Fast Retailing, propriétaire d’Uniqlo et de Comptoir des cottoniers, entre autres. Elle les accusent de profiter du travail forcé imposé à la minorité des Ouïghours, et de contribuer à un crime contre l’humanité.

Dimanche 11

Le golfeur Matsuyama Hideki, âgé de 29 ans, a remporté le Masters d’Augusta, devenant le premier joueur japonais vainqueur d’un tournoi majeur. Le 30 avril, le Premier ministre Suga Yoshihide a décerné à Matsuyama le prix du Premier ministre.

Lundi 12

Le Japon a lancé une campagne de vaccination contre le Covid-19 pour les personnes âgées dans certaines parties du pays. Le gouvernement a pour objectif de vacciner les résidants ayant 65 ans ou plus, soit environ 36 millions d’individus représentant 30 % de la population totale, avant la fin du mois de juin.

Mardi 13

Le gouvernement a officialisé sa décision de rejeter dans l’océan Pacifique en 2023 l’eau utilisée pour refroidir la centrale nucléaire Fukushima Daiichi, qui contient des matières radioactives, notamment du tritium.

Mercredi 14

Toshiba a annoncé la démission du directeur-général Kurumatani Nobuaki, remplacé par le président du conseil d’administration Tsunakawa Satoshi qui cumule désormais les deux fonctions. Cette décision a été prise dans un contexte de crise administrative provoquée par la proposition de rachat de Toshiba par CVC Capital Partners.

Jeudi 15

Au cours d’une émission télévisée, le secrétaire général du Parti libéral-démocrate (PLD) Nikai Toshihiro a indiqué la possibilité de l’annulation des Jeux olympiques de Tokyo en cas d’aggravation de la situation sanitaire liée à la propagation du Covid-19.

