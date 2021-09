L’essentiel du mois d’août 2021

Dimanche 1er

Le gymnaste Kaya Kazuma a remporté la médaille de bronze au cheval d’arçons aux Jeux olympiques de Tokyo.

Lundi 2

La gymnaste Murakami Mai a remporté la médaille de bronze dans la catégorie exercices au sol et le lutteur gréco-romain Fumita Kenichirô a obtenu l’argent dans la catégorie -60 kg.

L’état d’urgence déjà en vigueur dans les préfectures de Tokyo et Okinawa a été étendu à Kanagawa, Saitama, Chiba et Osaka, jusqu’au 31 août.

La Compagnie électrique du Kansai a annoncé le redémarrage en juin 2023 du réacteur numéro 1 de la centrale nucléaire de Takahama (préfecture de Fukui), bien qu’il ait dépassé sa limite de durée de vie de 40 ans.

Mardi 3

La délégation olympique japonaise a obtenu deux nouvelles médailles d’or : Irie Sena dans la catégorie des poids plumes de boxe et Hashimoto Daiki en barre fixe de gymnastique.

Le ministre des Affaires étrangères Motegi Toshimitsu a participé à une réunion en ligne des ministres des Affaires étrangères de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). Il s’est engagé à fournir des vaccins contre le Covid-19 aux pays de la région.

Mercredi 4

Yosozumi Sakura est devenue la première championne olympique de park, l’une des deux disciplines du skateboard. Sa compatriote Hiraki Kokona s’est hissée sur la deuxième marche du podium. Namiki Tsukimi a remporté la médaille de bronze dans la catégorie poids mouche de boxe et Kawai Yukako a obtenu l’or dans la catégorie -62 kg de lutte.

Lors du Sommet de l’Asie de l’Est, auquel ont participé en ligne les dix États membres de l’ASEAN ainsi que d’autres pays invités, le ministre des Affaires étrangères Motegi Toshi,itsu a exprimé son soutien à la nomination d’Erywan Yusof, vice-ministre des affaires étrangères du Brunei, au poste d’envoyé spécial en Birmanie.

Le ministère des Affaires intérieures et des Communications a annoncé que la population à la date du 1er janvier 2021 était de 123 842 701 habitants. Avec une diminution de 428 617 personnes (0,34 %) par rapport à l’année précédente, ce chiffre est en baisse constante depuis 12 ans. Le nombre de résidents étrangers était 2 811 543 habitants, soit une diminution de 55 172 personnes (0,34 %), une première baisse depuis 2014.

Jeudi 5

Le boxeur poids mouche Tanaka Ryômei a remporté le bronze, les athlètes Ikeda Kôki et Yamanishi Toshikazu l’argent et le bronze du 20 km marche et la lutteuse Kawai Risako l’or en -57 kg. L’équipe féminine de tennis de table, composée d’Ishikawa Kasumi, Itô Mima et Hirano Miu, a remporté l’argent. La karatéka Shimizu Kiyô obtient l’argent, vaincue en finale par « la reine des kata », Sandra Sanchez.





Les ministres du Numérique du G20, réunis à Trieste en Italie, ont effectué une déclaration conjointe, soulignant la redistribution inégale des bénéfices de la transformation numérique entre les pays, industries et entreprises. Ils ont affirmé la nécessité d’apporter un soutien aux petites et moyennes entreprises, désavantagées face aux grands groupes.

Vendredi 6

Le nombre de cas de Covid-19 a dépassé la barre du million au Japon.

L’équipe masculine de tennis de table, composée de Mizutani Jun, Harimoto Tomokazu et Niwa Kôki ont remporté le bronze et le karatéka Kiyuna Ryô l’or de l’épreuve du kata. La lutteuse Mukaida Mayu a décroché l’or dans la catégorie -53 kg et Nonaka Miho et Noguchi Akiyo l’argent et le bronze en escalade.

Une cérémonie a été tenue au Parc du Mémorial de la Paix de Hiroshima pour commémorer les 76 ans du largage de la bombe atomique. Parmi les 751 participants figuraient des survivants, des familles des victimes et le Premier ministre Suga Yoshihide. Le 9 août, Nagasaki a organisé à son tour une cérémonie commémorative.

Articles liés

Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a publié le bilan des revenus et des dépenses publiques des retraites pour l’exercice 2020. Le kôsei nenkin (caisse de retraite des employés et fonctionnaires) a enregistré un excédent de 34 782 milliards de yens (267 milliards d’euros), de même pour le kokumin nenkin (caisse de retraite nationale), avec 1 968 milliards de yens (15 milliards d’euros). Cela faisait respectivement deux et trois ans que ces deux chiffres n’avaient pas été positifs.

Samedi 7

L’équipe de baseball a été médaillée d’or. La golfeuse Inami Mone a décroché l’argent, le lutteur Otoguro Takuto l’or en -65 kg de style libre et la lutteuse Sasaki Yui l’or en -50 kg. Araga Ryûtarô a remporté la médaille de bronze dans l’épreuve du kumité de karaté en +75 kg.

Dimanche 8

La coureuse cycliste Kajihara Yumi a remporté l’argent en omnium et l’équipe féminine de basketball a remporté l’argent.

La cérémonie de clôture des Jeux Olympiques d’été de Tokyo s’est déroulée au Stade national, clôturant 17 jours de compétitions, qui se sont déroulées sans spectateurs et avec un retard d’une année en raison de la pandémie de coronavirus. Le Japon a remporté un record historique de 58 médailles.

Articles liés





Mardi 10

La cérémonie d’ouverture du 103e championnat national de baseball inter-lycée s’est tenue au stade Hanshin Kôshien de la ville de Nishinomiya (préfecture de Hyôgo). La précédente édition avait été annulée à cause du Covid-19.





Vendredi 13

L’ouest du Japon a subi des précipitations records qui ont duré 14 jours, incitant les préfectures de Hiroshima, Nagasaki, Saga et Fukuoka à émettre des alertes de vigilance absolue. Un glissement de terrain dans la préfecture de Nagasaki a fait des victimes.

Article lié