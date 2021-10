L’essentiel du mois de septembre 2021

Mercredi 1er

Aux Jeux paralympiques de Tokyo, le nageur Kimura Keiichi a remporté l’argent au 100 m brasse SB11 et Sugimura Hidetaka l’or en boccia BC2.

Le gouvernement a créé l’Agence du numérique et Hirai Takuya, jusqu’alors ministre chargé de la Transformation numérique, a été nommé à la tête du nouveau ministère.

Jeudi 2

Le tribunal du district de Tokyo a condamné Iizuka Kôzô, âgé de 90 ans et ancien haut fonctionnaire du ministère du Commerce extérieur et de l’Industrie, à cinq ans de prison pour avoir causé un accident de la route ayant fait deux morts et neuf blessés dans le quartier d’Ikebukuro à Tokyo en avril 2019. Le 17 septembre, la décision est rendue définitive en l’absence de demande d’appel des deux parties.

Décès de l’analyste économique Uchihashi Katsuto, connu pour ses critiques acerbes du capitalisme et ses mises en garde contre les dérives du fondamentalisme de marché. Il avait 89 ans.



Uchihashi Katsuto, le 12 juin 201 à Nagatachô, Tokyo. (Jiji Press)

Vendredi 3

Sugiura Keiko a remporté la médaille d’or paralympique de course en ligne C1-3 de cyclisme sur route et l’athlète Ôya Yûki l’argent du 100 m T52. L’équipe de goalball féminine à décroché le bronze face au Brésil. En natation, Kimura Keiichi et Tomita Uchû ont respectivement remporté l’or et l’argent au 100 m papillon S11 hommes. Kamiji Yui a obtenu l’argent en tennis-fauteuil simple dames.

Le Premier ministre Suga Yoshihide, également président du Parti libéral-démocrate, a annoncé qu’il ne se présenterait pas à l’élection présidentielle du parti, entraînant la fin de son mandat de Premier ministre.

Samedi 4

Deux nouvelles médailles d’or pour la délégation paralympique japonaise : Kunieda Shingo en tennis-fauteuil et Satomi Sarina en badminton WH1.

Dimanche 5

Lors du dernier jour des Jeux paralympiques, Michishita Misato est médaillée d’or au marathon T12, Daiki Kajiwara a aussi fini sur la plus haute marche du podium en simple WH2 de badminton, tout comme Satomi Sarina et Yamazaki Yuma en double WH1-WH2 de badminton. L’équipe masculine de basketball en fauteuil roulant obtient l’argent en s’inclinant en finale face aux États-Unis.





Clôture des Jeux paralympiques de Tokyo, après 13 jours de compétitions. L’événement handisport mondial a été reporté d’un an en raison de la pandémie de Covid-19. La délégation japonaise a remporté un total de 51 médailles, son deuxième meilleur résultat historique.





Lundi 6

Les membres de la famille impériale ont emménagé dans leurs nouveaux appartements au palais impérial de Tokyo (anciennement palais Fukiage Sentô), quittant le palais impérial d’Akasaka où ils résidaient jusqu’alors.

Le prince Hisahito, le neveu de l’actuel empereur Naruhito et deuxième dans la ligne de succession au trône du Chrysanthème, a fêté ses 15 ans.

Mardi 7

Le tribunal de district de Tokyo a condamné le député du PLD Akimoto Tsukasa à quatre ans de prison et 7,6 millions de yens (58 000 euros) pour corruption et subordination de témoin, dans le cadre d’un scandale impliquant la création d’un complexe touristique doté d’un casino.

Dimanche 12

Le Japon a lancé la WE League, sa première ligue professionnelle de football féminin. La ligue se déroulera de l’automne au printemps pour coïncider aux calendriers européens. Onze équipes s’affronteront dans un système de matchs aller et retours jusqu’en mai prochain, pour un total de 110 matchs.

Lundi 13

Le joueur de shôgi Fujii Sôta a battu Toyoshima Masayuki pour remporter le titre Eiô, devenant ainsi le plus jeune joueur en 28 ans (après Habu Yoshiharu) à détenir trois titres majeurs, à l’âge de 19 ans et 1 mois.



Fujii Sôta, après sa victoire au tournoi Eiô, qui lui a permis de devenir le plus jeune joueur de shôgi à détenir trois titres majeurs, le 13 septembre à Tokyo. (Jiji Press)

Le gouvernement a prolongé l’état d’urgence, qui avait été décrété dans 19 préfectures, dont Tokyo, jusqu’au 30 septembre. Il s’agit de la troisième extension de la mesure.

Mardi 14

L’indice Nikkei s’est élevé à 30 795,78 points, dépassant son précédent pic du 16 février dernier. Ce chiffre n’avait pas été aussi haut depuis août 1990.

Mercredi 15

La Corée du Nord a lancé deux missiles balistiques vers la mer du Japon, son premier essai depuis mars dernier.

La Commission de réglementation de l’énergie nucléaire a déclaré que le réacteur 2 de la centrale nucléaire de Shimane, gérée par la Compagnie d’électricité de Chûgoku, répondait aux nouvelles normes de sécurité, ouvrant la voie pour son redémarrage.