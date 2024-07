Le tribunal d’Osaka accorde le statut de réfugié à un Africain homosexuel

Actualités

Le tribunal de district d’Osaka a annulé jeudi la décision des services d’immigration de ne pas accorder le statut de réfugié à un homosexuel d’Afrique du Nord qui risquait d’être persécuté dans son pays d’origine.

« S’il retourne dans son pays d’origine, il risque d’être détenu ou poursuivi », a déclaré le président du tribunal, Tokuchi Atsushi, en soutenant le plaignant, âgé d’une trentaine d’années et vivant dans l’ouest du Japon.

Selon ses avocats, il s’agit du deuxième cas au Japon où une membre d’une minorité sexuelle se voit accorder le statut de réfugié après un procès, en raison de la menace de persécution.

L’homme était arrivé au Japon en décembre 2019 et avait demandé l’asile le mois suivant, mais en février 2021, après plus d’un an d’attente, le Bureau régional des services d’immigration d’Osaka avait finalement décidé de ne pas lui accorder ce statut.

Le demandeur a ensuite intenté une action en justice en juillet 2022, affirmant que les relations sexuelles entre personnes de même sexe sont passibles d’une peine d’emprisonnement en vertu du droit pénal de son pays d’origine et que sa famille pourrait le tuer en raison de son orientation sexuelle.



Le plaignant (droite) et son avocat le 4 juillet

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]