Écologique et adaptée aux clients, l’impression numérique sur les vêtements se diffuse au Japon

L’impression numérique de vêtements, qui utilise des imprimantes à jet d’encre pour ajouter des couleurs et des motifs au tissu, suscite un intérêt croissant dans l’industrie japonaise de l’habillement, car elle offre une alternative écologique aux méthodes actuelles de production d’habits.

L’impression numérique permet une production en petites quantités et s’adapte davantage aux goûts des clients. Elle consomme également moins d’eau, ce qui réduit l’impact sur l’environnement.

Les experts estiment que la diffusion de cette technique pourrait modifier la situation actuelle du secteur, où les vêtements ont tendance à être produits en masse afin de réduire les coûts.

Une mise à l’essai est justement menée en ce moment par Epson Sales Japan Corp, filiale du grand fabricant d’imprimantes Seiko Epson, en collaboration avec les entreprises de vêtements San’yô Shôkai et Fukule, ainsi qu’avec Avail, qui développe des logiciels pour ces entreprises.

L’expérimentation propose des T-shirts personnalisés de la marque espagnole Ecoalf, vendus au Japon par San’yô Shôkai. Une fois que les clients ont entré des informations telles que leur sexe et leur taille dans un appareil et choisi la couleur et le motif des poches, ils peuvent voir une image ajustée en 3D sur l’écran.

