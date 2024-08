Le puissant typhon Ampil s’approche de Tokyo et ses préfectures environnantes

Actualités

Le typhon Ampil touche actuellement la côte centre est du pays, exposant la préfecture de Chiba et les régions environnantes comme Tokyo à de la pluie et des vents puissants, et il devrait continuer sa route en s’intensifiant vers le nord-est, au large de la préfecture de Fukushima, samedi matin.

L’Agence météorologique japonaise a appelé à la plus grande vigilance face aux risques de glissements de terrain, d’inondations et de grosses vagues. Une bande de nuages générée au-dessus de la région du Kantô (la capitale et ses environs), de l’archipel d’Izu et de la préfecture de Yamanashi, pourrait provoquer des pluies torrentielles jusque dans la nuit de vendredi.

De nombreux trains, métros et Shinkansen ont interrompu leurs services, et des grandes surfaces ont fermé exceptionnellement pour cette journée. Certains foyers des préfectures de Saitama et Chiba subissent actuellement des coupures de courant.

