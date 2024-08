Les hommes japonais en surpoids sont de plus en plus nombreux

Actualités

Une étude annuelle du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires Sociales publiée ce mercredi a montré que le surpoids chez les hommes était de plus en plus fréquent.

L’enquête a été menée entre novembre et décembre 2022, après deux annulations en 2020 et 2021 pendant la crise sanitaire, et a reçu 2 910 réponses valides sur 6 134 ménages choisis au hasard dans tout le pays. Le rapport indique que 31,7 % des hommes âgés de 20 ans ou plus ont un Indice de masse corporelle (IMC) supérieur ou égal à 25.

Ce chiffre se calcule en divisant le poids (en kg) par le carré de la taille (m), et doit se situer en 18,5 et 25 pour être dit « dans la norme ». Une personne avec un IMC supérieur à 25 est considérée comme étant « en surpoids », avec différents paliers allant jusqu’au stade d’une « obésité morbide ».

Bien que le taux de surpoids ait diminué de 1,3 % depuis la précédente enquête de 2019, le ministère souligne que son augmentation pratiquement continue depuis dix ans est inquiétant.

Le pourcentage de femmes en surpoids était de 21 %, un résultat qui ne signale pas de changement majeur par rapport à la dernière décennie.

L’étude montre également que les répondants consomment moins de légumes et marchent moins qu’avant, même si le taux de tabagisme a baissé en parallèle.

