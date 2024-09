[Vidéo] Un Ange de mer filmé par un navire japonais dans l’Arctique

Actualités

La partie sud de la mer des Tchouktches, entre le nord-ouest de l’Alaska et le nord-est de la Sibérie, est connue pour sa diversité marine. C’est en ce lieu que le navire de recherche scientifique japonais « Mirai » a découvert et filmé un spécimen d’Ange de mer (Clione Limacina), un mollusque hermaphrodite vivant dans les zones arctiques et antarctiques. Mais avec le phénomène d’acidification de l’eau de mer qui se poursuit rapidement dans cette région, les experts s’inquiètent de son impact négatif sur l’écosystème.

