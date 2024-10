Une Japonaise qui a escroqué trois hommes en jouant sur leur amour voit sa peine de prison réduite de six mois

Actualités

La Haute cour de Nagoya a choisi de réduire la durée de la peine de prison d’une jeune femme qui avait escroqué trois hommes en profitant de leur amour pour elle.

Watanabe Mai, 26 ans, a vu sa condamnation allégée de six mois, passant de neuf ans à huit ans et six mois, après qu’elle a fait savoir qu’elle comptait présenter ses excuses aux victimes.

Le juge de la Haute cour a cependant maintenu la décision du tribunal inférieur de la punir d’une amende de 8 millions de yens (50 000 euros).

La jeune femme sans emploi avait connu ces trois personnes d’une cinquantaine d’années à travers une application de rencontres, et leur avait soutiré environ 155,8 millions de yens (975 000 euros) entre mars 2021 et août 2023, en prétextant notamment qu’elle devait rembourser des dettes.

La somme engrangée aurait été utilisée principalement pour des paiements dans des bars à hôtes du quartier de Kabuki-chô, à Tokyo. Dans ces établissements, le client peut se voir proposer, moyennant un certain montant, de passer du temps avec un ou plusieurs employés mâles qui lui servent nourriture et boissons et entretiennent la conversation.

Watanabe avait également vendu un manuel à une femme en 2022 lui expliquant comment arnaquer les hommes, et cette dernière a pu obtenir de manière frauduleuse environ 10 millions de yens. Watanabe est par ailleurs accusée d’évasion fiscale à hauteur de 40 millions de yens (250 000 euros) sur deux ans.

