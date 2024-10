L’abattage d’arbres du quartier Meiji Jingû Gaien a débuté malgré les oppositions

Actualités



Des gens se sont rassemblés au niveau de la zone d’abattage des arbres pour protester (28 octobre).

Lundi 28 octobre, le promoteur immobilier Mitsui Fudôsan a entamé l’abattage d’arbres du quartier de Meiji Jingû Gaien, à Tokyo, dans l’objectif de redévelopper la zone. Il s’agira de reconstruire le stade de baseball Jingû et le stade de rugby Chichibu no Miya, de créer de nouveaux parcs et des gratte-ciels.

Le mois dernier, l’entreprise avait soumis au gouvernement métropolitain de Tokyo un plan révisé de ce projet, incluant la réduction du nombre d’arbres à couper à la suite d’une forte opposition de résidents inquiets des conséquences environnementales. La municipalité avait validé ce plan le 21 octobre, permettant à Mitsui d’annoncer qu’il commencerait bientôt les opérations.

Plus précisément, 619 arbres vont être abattus, au lieu de 743. De plus, la distance entre l’une des rangées de ginkgos et l’emplacement du nouveau stade de baseball sera élargie afin d’améliorer l’environnement de croissance de ces arbres, qui symbolisent le quartier.

La branche japonaise du Conseil international des monuments et des sites (Icomos), organe consultatif de l’Unesco, avait critiqué le projet de redéveloppement de la zone du Meiji Jingû Gaien en raison de l’insuffisance des recherches scientifiques. Elle avait appelé à revoir le plan.



Un zelkova du Japon est sur le point d’être abattu (28 octobre).

