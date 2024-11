Véhicules électriques : les constructeurs japonais craignent les conséquences de l’élection de Donald Trump

Actualités

Les entreprises japonaises basées aux États-Unis suivent de près l’impact de la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle de la semaine dernière.

Leur attention se porte sur le sort des aides financières massives pour l’achat de véhicules électriques et le développement d’installations liées à la décarbonisation, ainsi que sur le traitement des droits de douane sur les voitures importées du Mexique et d’autres pays.

L’administration Biden avait promulgué une loi sur la réduction de l’inflation (Inflation Reduction Act, ou IRA), affectant un montant record de 391 milliards de dollars à la lutte contre le changement climatique. Les dépenses réelles nécessaires pour les projets connexes devraient être nettement plus élevées, et le nouveau président est susceptible de réviser les dépenses publiques pour financer la poursuite de la baisse des impôts (« les Trump tax ») que celui-ci avait décidée lors de son premier mandat, et qui devrait expirer l’année prochaine.

La première mesure de la loi IRA qui devrait être annulée est un crédit d’impôt pouvant aller jusqu’à 7 500 dollars pour ceux qui achètent des véhicules électriques. Cette suppression devrait avoir d’imoortantes conséquences sur les affaires des constructeurs automobiles nippons car ils prévoient de lancer une production de voitures électriques à grande échelle aux États-Unis.

En revanche, Toyota Motor et Honda Motor devraient être en mesure de s’adapter à l’évolution de la demande grâce aux fortes ventes de leurs véhicules hybrides.

