Le Japon présente déjà sa candidature de membre non permanent de l’ONU pour 2043

Le secrétaire général adjoint du cabinet, Tachibana Keiichirô, a annoncé mardi que le gouvernement japonais se porterait candidat à un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies lors des élections de 2043.

« Dans un environnement de plus en plus compétitif, il est important de se préparer et d’agir avec plus de hâte et de rigueur que jamais », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

En annonçant rapidement sa candidature, le Japon espère ainsi avoir un avantage pour obtenir des soutiens.

Le pays est membre non permanent du Conseil de sécurité pour deux ans depuis janvier 2023, occupant ce siège pour la 12e fois, un record. Le pays a déjà annoncé qu’il se présenterait également à l’élection des membres non permanents en 2032.

« Le Japon travaillera au maintien de la paix et la sécurité et au renforcement de l’ordre international fondé sur l’état de droit. Dans le même temps, nous tacherons de poursuivre les efforts pour réformer le Conseil de sécurité et améliorer les fonctions des Nations unies dans leur ensemble », a dit Tachibana.

