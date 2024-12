Starbucks Japan remplacera ses pailles en papier par des pailles en plastique à base de biomasse végétale

Actualités

Starbucks Japan a fait savoir qu’il remplacera à partir du mois prochain les pailles en papier par des pailles en plastique à base de biomasse végétale.

Moins lourdes et bien plus durables, celles-ci permettront à la grande chaîne de cafés de réduire de moitié la quantité de déchets produits. Elles seront également plus résistantes au ramollissement, préservant ainsi la texture et le goût des boissons.

Ces pailles seront introduites tout d’abord dans 32 Starbucks de la préfecture d’Okinawa le 23 janvier, puis dans 2 000 autres établissements au Japon au mois de mars ou plus tard.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]