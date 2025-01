Science : le Japon commencera la fabrication automatisée de cellules iPS en avril

Actualités

La fondation CiRA de l’Université de Kyoto a réussi à créer en un mois des cellules souches pluripotentes induites (iPS) — qui peuvent théoriquement être reprogrammées en cellules de n’importe quel type d’organe et ainsi contribuer à la médecine régénérative en réduisant considérablement le coût de production — à l’aide d’un appareil de fabrication allemande, dans lequel sont mélangés le sang d’une personne en bonne santé, des réactifs et des gènes spécifiques.

À partir d’avril, la fondation produira automatiquement des cellules iPS autologues (le donneur et le receveur sont la même personne) au sein d’un nouveau laboratoire à Osaka et les reprogrammera en cellules nerveuses et en cellules du muscle cardiaque, entre autres. Les cellules dérivées des cellules iPS seront congelées dans l’azote liquide et stockées en vue d’études ultérieures sur la sécurité et l’efficacité.

Les thérapies de transplantation cellulaire sans rejet immunitaire sont possibles grâce à l’utilisation de cellules iPS autologues. Mais il faut compter environ six mois et 50 millions de yens (300 000 euros) pour créer manuellement des cellules iPS à partir des propres cellules d’un patient et les différencier en un type de cellule spécifique pour traiter une maladie.

Pour l’instant, le nouveau laboratoire pour la recherche sur les cellules iPS sera équipé de quatre unités du système allemand et produira des cellules pour 20 personnes par an.

La technologie des cellules iPS, développée par le professeur Yamanaka Shinya en 2006 (et qui a reçu le prix Nobel de médecine six ans plus tard), consiste à prélever des cellules d’un adulte provenant d’un minuscule échantillon de peau ou de sang pour les reprogrammer et cultiver en vue de créer une quantité illimitée de cellules capables de se différencier et de générer des cellules spécifiques aux tissus tels que ceux dont sont constitués les muscles, les os, le cœur, le foie, les vaisseaux sanguins et les nerfs. C’est l’un des espoirs majeurs pour traiter les maladies encore incurables à ce jour.



Yamanaka Shinya

