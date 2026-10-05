Les supérettes japonaises misent sur la mode pour séduire les jeunes

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Les grandes chaînes de supérettes japonaises (konbini) étoffent leur offre de vêtements et d’accessoires de mode afin d’attirer davantage de jeunes consommateurs.

Jusqu’à présent, les vêtements vendus dans ces petits magasins étaient principalement achetés pour répondre à des besoins urgents, par exemple lors d’un déplacement professionnel ou en cas de pluie. Les enseignes espèrent désormais qu’une gamme davantage axée sur le design et la qualité des matières incitera davantage de clients à se tourner vers les konbini pour acheter des articles à la mode.

Seven-Eleven Japan a ainsi fait équipe avec l’entreprise de prêt-à-porter And ST pour commercialiser, à partir du 25 septembre dans ses magasins à travers tout le pays, 28 articles en édition limitée, parmi lesquels des T-shirts, des chouchous et des foulards issus des marques « nico and... » et « Lowrys Farm » d’And ST, particulièrement populaires auprès des jeunes femmes.

Selon Seven-Eleven Japan, les personnes âgées de 50 ans et plus représentaient environ 40 % des clients de ses magasins au cours du dernier exercice, tandis que les personnes âgées de 20 ans et moins n’en représentaient qu’environ 17 %.

« Attirer une clientèle plus jeune est essentiel pour nous permettre de continuer à nous développer sur le long terme », a déclaré Watanabe Junko, de la division chargée du merchandising de l’entreprise.

Seven-Eleven Japan s’est fixé pour objectif de doubler ses ventes de vêtements par rapport à l’exercice 2025.

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