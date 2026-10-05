Jeux asiatiques d’Aichi-Nagoya : le Japon bat son record avec 269 médailles, dont 83 en or

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Les Jeux asiatiques d’Aichi-Nagoya se sont achevés dimanche soir par une cérémonie de clôture organisée au stade Paloma Mizuho, à Nagoya.

Plus de 15 000 athlètes venus de 45 pays et territoires ont participé à cette 20e édition. Pendant 16 jours, ils se sont affrontés dans 43 disciplines, principalement sur des sites répartis dans la préfecture d’Aichi.

Le Japon accueillait ainsi les Jeux asiatiques d’été pour la troisième fois, après Tokyo en 1958 et Hiroshima en 1994.

Avec la plus importante délégation de son histoire, le Japon a remporté 269 médailles, dont 83 en or. Ces deux résultats constituent de nouveaux records nationaux pour une seule édition des Jeux asiatiques. Le pays termine ainsi deuxième au classement des médailles par pays et territoire, derrière la Chine.

Si les solides performances des athlètes japonais ont marqué ces Jeux, plusieurs problèmes d’organisation ont également été relevés, notamment des erreurs concernant les hymnes nationaux et des incidents liés au transport.

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