Judo : Abe Hifumi décroche un cinquième titre mondial, un record japonais

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Abe Hifumi (droite) et sa sœur Uta

Abe Hifumi a remporté lundi les championnats du monde de judo dans la catégorie des moins de 66 kg, décrochant son cinquième titre mondial, un record pour un judoka japonais masculin.

Lors des championnats organisés à Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan, le double champion olympique a battu en demi-finale son compatriote Takeshi Takeoka, numéro un mondial et tenant du titre, avant de s’imposer en finale face à l’Espagnol David Garcia Torne sur ippon. Abe Hifumi retrouve ainsi le titre mondial pour la première fois depuis 2023.

Le même jour, Abe Uta, sa sœur cadette, a remporté l’or dans la catégorie des moins de 52 kg, conservant son titre mondial et décrochant à cette occasion son sixième sacre.

Il s’agit de la quatrième fois que les deux frère et sœur remportent les championnats du monde le même jour, et de leur première victoire mondiale depuis 2023.

Lors des Jeux olympiques de Tokyo en 2021, les deux judokas étaient également devenus champions olympiques le même jour.

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