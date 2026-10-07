Le Japon compte installer des barrières télécommandées pour sécuriser les passages souterrains à risque d’inondation

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Le ministère des Transports a publié mardi des directives concernant l’installation de barrières télécommandées à l’entrée des passages routiers souterrains présentant un risque élevé d’inondation, afin d’en interdire l’accès en cas de fortes pluies.

Cette initiative fait suite à plusieurs accidents mortels survenus dans des passages souterrains inondés, notamment lors des fortes pluies qui ont frappé en août la préfecture de Chiba, à l’est de Tokyo.

« Nous allons rapidement mettre en œuvre des mesures efficaces pour prévenir les accidents dans les passages souterrains inondés, en collaboration avec les organismes concernés », a déclaré le ministre des Transports, Ibayashi Tatsunori, lors d’une conférence de presse.

Ces directives, élaborées à l’intention des gestionnaires de voirie, notamment les collectivités locales, prévoient de classer les passages souterrains du pays en quatre niveaux en fonction du risque d’inondation. Il appartiendra à chaque gestionnaire de déterminer la catégorie correspondant aux ouvrages dont il a la charge.

Les directives préconisent l’installation de barrières aux passages souterrains considérés comme particulièrement exposés, notamment ceux où des inondations ont déjà fait des victimes ou provoqué des dégâts matériels. La circulation y sera interdite de manière préventive lorsque des alertes météorologiques correspondant au niveau d’urgence 4 seront émises, ou lorsque les précipitations horaires auront atteint, ou devraient atteindre, un certain seuil.

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