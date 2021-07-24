蜷川實花穿梭於造型藝術、時裝、廣告、時尚人像攝影等多個領域之間，向世人展現完成度極高的圖片影像。她也將這種才能充分地運用在其電影作品之中。她能夠敏銳迅捷地捕捉到時代的脈搏，在其被消費殆盡之前不斷推出嶄新的作品，這種迅疾如風般的行動力非同一般。

蜷川實花

說起蜷川實花，無論如何都避不開提及她的家庭出身。她的父親是國際知名導演蜷川幸雄，母親是演員真山知子，堂姐蜷川有紀和蜷川美穗也都是演員。這樣一個家庭環境，應該說是相當特殊的了。

著名演劇藝術家就在自己身邊，在這樣的家庭裡成長，對她來說有著重大意義，不僅僅是正面積極的作用，應該也是一種巨大的壓力。不過，蜷川反以此為契機投身於攝影世界。她將繼承自父母的演劇想像力出色地運用於攝影活動之中。過去，人們會介紹她是「蜷川幸雄的女兒」，但最近更多人會說「蜷川幸雄是那個蜷川實花的父親」。這是她作為一名攝影師和電影導演影響力不斷增強的佐證。

始於「女性寫真」的蛻變

蜷川實花1972年出生于東京都東久留米市，從桐朋女子高中畢業後，進入多摩美術大學美術系平面設計專業學習。據說她小時候曾在淺間山鬼押出的岩石上擺拍過芭比娃娃，所以對攝影並非不感興趣。但正式拍攝攝影作品，是上大學之後的事情了。她積極報名參加各種公開攝影展，1996年獲得了第七屆「3.3㎡展」攝影類金獎、第五屆「寫真新世紀」攝影展優秀獎，一舉成名。1998年獲得第九屆柯尼卡攝影獎，她利用獎金周遊世界並用鏡頭留下記錄。同年，出版了第一本寫真集《17 9 ‘97》。

出自寫真集《17 9 ‘97》（Metalogue出版社，1998年） ©mika ninagawa，Courtesy of Tomio Koyama Gallery

蜷川出道時，正值「女性寫真」火熱之時。進入20世紀90年代，在大學的攝影專業或攝影課程和攝影專科學校學習的學生男女比例發生了逆轉。隨著易於操作的小型相機、彩色影印機等工具的出現，攝影師後備軍大大擴充，年輕女性開始如實拍攝紀錄周邊環境，將其作為自我主張、自我表達的手段。在這過程中，湧現出了像長島有裡枝和HIROMIX那樣大放異彩的攝影師，「女性寫真」成為一股熱潮而備受人們關注。

看看蜷川剛出道時拍攝的照片，拍攝對象有自拍（包括裸拍）、妹妹、朋友等身邊的人物，旅途以及室內情景等等，完全屬於「女性寫真」的範疇。蜷川本可選擇與「流行熱潮」保持距離，但她卻偏偏選擇了「迎合熱潮」。毫無疑問，她對於自己遺傳自父親的能力是有絕對自信的，這種能力讓她能與拍攝物件巧妙溝通並牢牢掌控，進而迅速將其收入畫面之中。此外，她還擁有另一件武器，那就是對令人眼花繚亂的原色有強烈反應的色彩感。而這承襲自身為作家的母親。早期，她特意使用色彩調節功能讓彩色影印機產生紊亂，展現出強烈的「蜷川色彩」風格。

從第二本寫真集《Baby Blue Sky》（Metalogue出版社，1999年）開始，為了區別于其他女攝影師，她不再將鏡頭對準自己或親戚了。取而代之的是，主要在旅途中拍攝的色彩豔麗、速度感十足的街拍。同時，她也在廣告和時尚攝影領域充分發揮其天生的表現力。前者被她整理成寫真集《Pink Rose Suite》，後者被整理成寫真集《Sugar and Spice》。2001年，她與長島有裡枝、HIROMIX一同獲得了第26屆木村伊兵衛攝影獎。

出自寫真集《Pink Rose Suite》（Editions Treville出版社，2000年） ©mika ninagawa，Courtesy of Tomio Koyama Gallery