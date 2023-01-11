岩窟飯店高壯館是農戶高橋峯吉開挖的人工洞窟。當時，高橋每天能挖30公分左右。他用鑿子和鶴嘴鎬把嶙峋的岩石表面徹底挖掉。整個建築細緻入微，與其說是「建築」，不如說是「雕刻」更貼切。後來，岩窟接連不斷出現坍塌，現在我們只能從大約40年前拍攝的照片裡窺探其全貌了。

這棟建築俗稱「岩窟飯店」（埼玉縣比企郡吉見町），但它不具備飯店的功能。鑿建它的高橋峯吉也並不打算造一座飯店，他給這棟建築起了個名字——高壯館。所謂「岩窟飯店」只是俗稱，據說是近鄰眾人看到專心挖鑿的峯吉，口口相傳他「在挖岩窟」，到後來就被錯傳成了「岩窟飯店」（兩者在日語中的發音相近——譯注）。

走進1樓入口就是中央玄關

中央大廳的天花板

從中央臺階看中央玄關

每天挖鑿30公分，一直挖鑿了21年

在丘陵斜坡上鑿建洞窟建築的靈感是從何而來的？從對高橋家後人的採訪和僅存的一些資料中，我們可以推測出兩個可能性。

其一是與距離岩窟飯店高壯館數百公尺處的古墳時代後期遺跡吉見百穴有關。如今那裡被確定為「橫穴墳墓遺跡」，但據傳以前奧地利外交官兼考古學者Heinrich von Siebold等人認為或許是原始居住遺跡。受其影響，峯吉便想到在丘陵斜坡上鑿洞居住。

其二是峯吉基於自己少年時的經歷，認為全年氣溫恒定的岩洞適合存放物品等，很舒適，故心生此念。然而，即便這兩種說法都是他開始鑿洞的契機，也不足以解釋峯吉緣何說出需要三代人花150年時間建成的宏大構想。一定存在某個源自他內心的更重要的因素刺激了他。

峯吉出生於1858年，也就是安政大獄發生的那年。他的幼年和少年是在從江戶到明治的社會巨變之中度過的。另一方面，他也受到了愛迪生發明的白熾燈、費城世博展出的電話機等西方先進文明的觸動，富有進取精神的他預感到新時代即將到來。高壯館發放的「岩窟飯店介紹」宣傳單是與峯吉相關的資料之一，上面寫著：教育經歷只有在寺子屋學過初級漢字，但曾就建築學、物理學、礦物學、哲學等談笑風生。高壯館自鑿建起就對外公開，引發熱議，從明治到昭和時代都是著名的旅遊景點，引得眾多遊客前來參觀。

1904年6月，峯吉舉辦了開工儀式，同年9月25日開鑿。對於46歲的他來說，這是一個新的開始。雖然眾說紛紜，但據傳最初他親口講述的高壯館鑿建計畫是一棟寬約54.6公尺的3樓建築，需要三代人花150年時間才能完工的宏大工程。按照這個計畫，他日復一日地挖鑿著。在一張草席大小的面積（約1.65平方公尺——譯註）上挖鑿30公分深需要花一天的時間，而他堅持了21年，直到1925年迎來人生的落幕。

之後，作為養子進入高橋家的第二代泰次繼承了他未盡的事業，繼續挖鑿。第二次世界大戰期間，挖鑿作業一度中斷，戰爭結束後又重新開工。1956年以後，泰次耗費了大量的時間主要用於維護和管理，直至1987年1月離世。